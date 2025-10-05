Эксперт отметил, что режим управляемой гибкости НБУ работает как предохранитель от резких изменений курса.

Курс валют в Украине до 12 октября будет оставаться стабильным. Поддержка гривни основывается управляемой гибкости НБУ, низкой инфляции и стабильной учетной ставки.

Об этом директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН.

По его мнению, курс доллара будет находиться в пределах 41-41,5 гривни за доллар на межбанке и 41-41,5 гривни за доллар на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 12 октября будут стоить 4100-4150 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 41000-41500 гривень.

При этом банкир ожидает, что курс евро будет находиться в пределах 48-49 гривень за единицу европейской валюты на межбанке и 48-49,5 гривни за евро на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях в Украине будут стоить 4800-4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся 48000-49500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок в октябре окажется под влиянием многих факторов. И хотя внутренняя экономическая политика важна, ключевые решения будут формироваться за пределами Украины.

По его прогноз доллар в следующем месяце будет колебаться в рамках 41,2-42,2 гривни, а евро - 47,5-49,5 гривни.

