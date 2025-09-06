УНИАН посетил одну из торговых сетей и посчитал цены.

В условиях, когда все продукты питания стремительно дорожают, а покупательная способность населения - падает, УНИАН решил выяснить, сколько базовых продуктов питания на сегодня можно приобрести на 100 долларов, и как надолго хватит такого продовольственного запаса.

Для продуктовой корзины мы сформировали перечень из 40 различных позиций среди наиболее популярных продуктов. Он включает мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты, а также бакалею и хлеб.

Мы выберем товары с привлекательной ценой, но будем учитывать качество и объем. Предпочтение отдадим продуктам от украинских производителей, где это возможно.

Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 5 сентября, 100 долларов в гривнях составляют 4 134,9 грн. С этой суммой мы посетили супермаркет "Сильпо".

Цены на молочную продукцию

Начнем с отдела "молочки", где возьмем молоко, сметану, творог кисломолочный и обычный.

Молоко "Яготинское" "Большое" с жирностью 2,6% весом 1,5 килограмма стоит 96,99 грн.

Сметана "Ферма" 15% в стакане 200 граммов со скидкой обойдется в 37,9 гривни.

За творог кисломолочный President "Творожная традиция" с жирностью 9% в упаковке 300 граммов заплатим 99 гривень.

Масло "Яготинское" сладкосливочное "Крестьянское" с жирностью 73% фасуют по 180 граммов и продают по 114 гривень за пачку.

Сыр Гауда жирностью 45% за последний месяц подешевел на 9%. Но это касается только украинских производителей. Поэтому возьмем отечественный сыр "Комо" "Европейская Гауда", фасованный по 185 граммов, за 109 гривень за упаковку.

Таким образом, суммарно молочная группа в нашем наборе стоит 456,89 гривни.

Яйца, курица, мясо и рыба

Сначала яйца, потом - курицу. Десяток отборных куриных яиц "Квочка" XL категории СВ обойдется нам в 95,78 грн. Тогда как куриное филе - 241,7 гривни за килограмм.

И пройдемся по мясной группе.

Универсальное мясо - свиной ошеек без кости можно найти за 349,5 грн/кг. Килограмм лопатки говядины со скидкой обойдется в 306,5 грн. А смешанный фарш из говядины и свинины охлажденный мы нашли за 251,9 гривни за килограмм. Итак, суммарно по этой категории - 907,9 гривни.

Чтобы себя побаловать, возьмем еще полкило свиного сала "Крыжок" за 149,5 гривни, которое станет идеальным дополнением к борщу.

И, чтобы добавить в рацион немножко рыбы, возьмем сельдь - филе в масле "Классическое" в упаковке 500 граммов, что стоит 99 гривень.

Цены на бакалею

К мясу нужен гарнир. Поэтому выберем крупы.

Крупа гречневая "Сытый двор" ядрица со скидкой обойдется в 38,99 гривни за килограммовую упаковку.

Возьмем также шлифованный длиннозернистый рис "Сытый двор". На его ценнике - 70,49 гривни за кило.

Макаронные изделия "Хуторок" "Перья" весом 800 граммов стоят 48,49 гривни.

Чтобы блюда были вкуснее, не забудем о соли и специях. Мы выбрали кухонную каменную соль "Азимут трейд" за 8,99 грн/кг, перец "Приправка" душистый молотый за 15,99 грн за 15 граммов и лавровый лист Eko за 12,99 гривни за упаковку в 10 граммов.

Килограмм сахара в супермаркете можно найти за 30,29 гривни.

Добавим в наш список еще подсолнечное масло "Щедрый Дар" нерафинированное, которое сейчас со скидкой стоит 60,99 грн за 850 мл.

Ни одна хозяйка или хозяин не обойдется и без муки - мы взяли ржаную обдирную марки "Пикантная Кухня" по цене 19,99 гривни за кило.

И перейдем к напиткам. Чай нам нужен зеленый, например, Pickwick байховый по цене 57,49 гривни за упаковку. И черный - пусть это будет Monomax Original 100% Цейлон за 79,49 грн.

А полкило молотого кофе Jacobs Kronung обойдется нам в 659 гривень - это самая дорогая позиция в нашей корзине.

Свежие овощи и фрукты

Теперь к овощам. За килограмм розовых томатов заплатим 49 гривень. А кило ривненских короткоплодных огурцов приобретем за 76,4 гривни.

Килограмм обычного белого картофеля стоит 15,6 гривни. Возьмем сразу три, чтобы хватило надолго, суммарно за 46,8 гривни.

К картофелю возьмем лук ранний украинский, его цена - 13,9 грн/кг.

Плотно пройдемся по "борщевому набору". Кроме картофеля, лука и мяса, в нашу корзину попадут свекла за 10,3 грн/кг, морковь - 29,5 грн/кг, капуста - 17 грн/кг, чеснок - 31,8 гривни за 200 граммов, и томатная паста "Королевский вкус" 25%, которая стоит 20,59 гривни за упаковку в 70 граммов.

Кроме этого, добавим в нашу корзину еще один популярный сезонный овощ - кабачок по цене 30 гривень за кило.

Таким образом, в целом на овощи мы потратили 325,29 гривни.

И возьмем немного фруктов. Килограмм "универсальных" бананов, стоимость которых не сильно зависит от сезонных колебаний, приобретем за 62,3 гривни. Не забудем и о яблоках - их можно найти по цене 16 грн/кг за сорт "Чемпион". Возьмем сразу два килограмма за 32 гривни.

Сладости и хлеб

Чтобы жизнь стала слаще, выберем традиционный "Киевский" торт Roshen весом 450 граммов с ценником 429 гривень. А также вафли Zhytomyr Lasoshchi "Белый Маг" за 167 грн/кг.

И самое главное - хлеб. Украинский резаный весом 700 граммов можно найти по цене 25,19 гривни. А "Крестьянский" ржаной к борщу - 26,49 гривни за 400 граммов в упаковке.

Общая стоимость корзины

Суммарно наш чек вышел на 4121,23 гривни. Поэтому мы уложились в 100 долларов и сэкономили около 13,67 гривни, чего хватит на большой (7,49 грн) и средний (5,49 грн) пакеты для наших покупок.

За счет того, что на рынке полно сезонных овощей нового урожая по приятным ценам, удалось собрать разнообразную корзину, но при этом - без излишеств. Для одного человека, при рациональном потреблении, такого набора может хватить почти на месяц, хотя, скорее всего, молочные продукты и хлеб придется докупать дополнительно. Тогда как для семьи из двух или трех человек этого набора хватит, в среднем, на 10-14 дней.

По оценкам НБУ, в августе в Украине продолжалось замедление инфляции. Благодаря новому урожаю сельскохозяйственной продукции медленнее дорожали овощи, а также мука и крупы.

Кроме того, дешевеет молочка - преимущественно за счет снижения спроса со стороны населения с одновременным увеличением предложения.

Между тем цены на говядину и телятину в начале сентября резко выросли, как стало известно из данных киевского "Столичного рынка".

