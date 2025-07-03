Жуки-олени массово селятся в блиндажах военных: эколог объяснил, почему они это делают

Эколог подчеркнул, что жуки-олени мигрируют только локально.

Военные в своем блиндаже на прифронтовйо территории заметили краснокнижных жуков-оленей, которые массово поселились там. Об этом рассказал военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Гнездилов на своей странице в Facebook.

Доцент кафедры географии ДНУ Вадим Манюк в комментарии для "Главкома" объяснил, почему эти жуки селятся на позициях военных. Также он поделился, как действия военных влияют на их миграцию.

"Редкие насекомые очень разные между собой. У всех разное поведение: многие из них вообще не мигрируют и ведут оседлый образ жизни. Если говорить о тех, которые все же перемещаются, то их миграции обычно локальные. Жуки-олени, например, мигрируют только локально – могут перелетать от одной лесополосы или леса к другому, но на дальние расстояния не передвигаются", - сказал эколог.

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Манюк подчеркнул, что жуки-олени могут лететь к блиндажам, потому что их привлекают теплые места. Также он добавил, что во время обстрелов жуки теряют свои места обитания.

"Когда выгорают посадки после обстрелов, там ничего живого не остается, прежде всего от деревьев. Тогда эти жуки просто теряют свое место обитания. Это же лесной вид - они живут в лесах или в дубовых посадках. И могут искать убежище, в том числе в блиндажах, потому что там хоть какая-то древесина, хоть как-то пахнет дубом", - заявил эколог.

Манюк считает, что жуки-олени не будут выбирать блиндажи для постоянного пребывания, так как им нужна подкормка. Более того, для жуков такие миграции далеко не полезные.

"На самом деле это для жуков не очень хорошо. Вместо того, чтобы они выбрали себе нормальные места где-то в лесу, они перемещаются сюда, сбиваются с курса. Не знаю, насколько это критично, это требует исследования, но такие перемещения ненормальны", - отметил эколог.

Манюк напомнил, что жук-олень пока не является вымирающим видом. Тем не менее насекомые и жуки очень сильно страдают из-за боевых действий.

"В зоне ведения боевых действий, конечно, насекомые безумно страдают. Это такая группа организмов, которую мы не видим. Большинство процессов происходят незаметно, поэтому насекомые и жуки для нас остаются невидимыми. Я собственными глазами наблюдал после ракетного взрыва вблизи стратегического объекта в Днепре в начале лета 2024 года: на земле, кроме обломков, стекла и всего остального, что посыпалось из окон и домов, лежали трупы насекомых. В том числе и краснокнижных. Например, пчела-плотник (ксилокопа) - есть такой вид, очень симпатичный, из Красной книги", - поделился эколог.

В украинских городах появилась редкая хищная птица

Ранее заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии имени И. Шмальгаузена НАН Украины, орнитолог Василий Костюшин рассказал, что в Украине все чаще можно встретить редкую хищную птицу - пустельгу. Сейчас она активно заселяет урбанизированные территории.

Эксперт объяснил, что в Украине этих птиц теперь можно встретить в городах чаще из-за наличия кормовой базы. В городе пустельге подходят как мелкие грызуны, так и маленькие птицы.

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