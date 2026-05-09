Фламинго розовые из-за еды: можно ли сделать их голубыми

Птицы приобретают свой характерный окрас благодаря рациону, однако изменить его на другой оттенок, в частности синий, биологически невозможно.

Розовая окраска фламинго напрямую зависит от того, чем они питаются. Птицы-фильтраторы потребляют водоросли, артемию и мелких ракообразных, в которых содержатся каротиноиды – природные пигменты красного, желтого и оранжевого цветов. Именно они постепенно накапливаются в организме и окрашивают перья, пишет IFLScience.

Фламинго вылупляются серыми и только с возрастом приобретают розовый оттенок. Как пояснил руководитель секции птиц британского зоопарка Випснейд Тим Сэвидж, этот процесс занимает годы:

"Когда они вылупляются, они сначала покрыты пухом серо-белого цвета… И им нужно несколько лет, прежде чем они приобретут этот розовый цвет".

Он также отметил, что даже взрослые птицы могут становиться светлее во время выкармливания птенцов, ведь часть пигментов расходуется.

В неволе цвет поддерживают искусственно – с помощью специальных кормов с добавлением кантаксантина, еще одного каротиноида.

"Когда фламинго едят эту гранулу, они проглатывают пигмент, и это помогает сохранить их розовый цвет", – пояснила специалист по питанию Лондонского зоопарка ZSL Аманда Фергюсон.

В то же время идея "синих фламинго" остается фантастической. Ученые объясняют: синие и зеленые цвета в природе обычно не создаются пигментами, а возникают из-за структуры поверхности перьев и взаимодействия со светом.

"Синий и зеленый цвета обычно не образуются пигментами… это физика света, который отражается от перьев", – отметила Фергюсон.

Поэтому добавление синих красителей в пищу не изменит цвет птиц – организм просто расщепит и выведет такие вещества.

