Брошенные яйца и беззащитные птенцы: ученый впервые показал, как редкие фениксы страдают из-за войны

По словам Русева, среди птиц больше всего пострадали розовые фламинго, которые не могут воспроизводиться.

В Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские Лиманы" фотоловушки зафиксировали, как удивительные розовые фламинго, которых также называют фениксами, страдают от войны, которую Россия развязала против Украины, - из-за "Шахедов" испуганные птицы покидают места гнездования. Как пояснил доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка "Тузловские Лиманы" Иван Русев, видео, которое он обнародовал сегодня , 24 февраля, является эксклюзивным и публикуется впервые.

"С 24 февраля 2022 года над Черным морем, его побережьем, над Тузловскими лиманами нависла угроза загрязнения, уничтожения, разрушения мест обитания многих диких животных. Самым жестоким было уничтожение дельфинов..., но среди птиц больше всего пострадали розовые фламинго, которые из-за войны не могут воспроизводиться", - подчеркнул ученый.

По его словам, места обитания фламинго, их гнезда, яйца, птенцов разрушает и убивает война, которую РФ развязала против Украины.

Исследователь объясняет, что на видео, снятом автоматически фотоловушкой днем и ночью, показано, как пугаются "Шахедов" розовые фламинго в нацпарке "Тузловские лиманы". На кадрах зафиксировано, как сказочно красивые птицы, услышав жужжание дронов, кричат и улетают, оставив свои гнезда. На земле остаются брошенные яйца и беззащитные птенцы.

Жители заповедника Тузловские лиманы

Как писал УНИАН, в 2023 году розовые фламинго впервые гнездились на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области. В 2025 году редкие птицы пытались гнездиться, но из-за войны это не удалось. Ученый Иван Русев рассказал, что птицы формировали на разных лиманах в нескольких местах колонии для гнездования, но не смогли успешно вывести птенцов. При этом на территории нацпарка находилось 1500 взрослых птиц. В 2024 году гнездование тоже было неудачным - 400 "домов" фламинго было разрушено из-за влияния войны.

Вас также могут заинтересовать новости: