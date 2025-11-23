/Фото из статьи “Rediscovery of a thought to be extinct beauty”, журнал Nature Conservation (2024), CC BY 4.0.

Впервые за более чем 20 лет ученые обнаружили крошечную сезонную рыбу Moema claudiae из семейства ривуловых, которую многие считали вымершей. Ее нашли в наполненном дождевой водой пруду, спрятанном в небольшом лесу в Южной Америке, пишет Earth.

Отмечается, что рыб Moema claudiae не видели в их первоначальном месте обитания уже несколько десятилетий. После многих лет безуспешных поисков этот вид был занесен в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Недавно исследователи Хайнц Арно Драуэрт и Томас Отто Литц сделали сенсационное открытие, которое они описали в журнале Nature Conservation. Ученые обнаружили живую популяцию Moema claudiae в небольшом временном пруду в лесу.

"Для меня повторное открытие Moema claudiae - это нечто особенное. Это показало, что теперь у нас есть возможность сохранить этот вид в дикой природе. Я тем более рад, что профессор Уилсон Коста назвал этот вид в честь своей жены Клаудии, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить его за десятилетия сотрудничества и поддержки", - заявил Литц.

В издании добавили, что эти рыбы проносятся через жизнь в эфемерных водоемах во время дождей и откладывают устойчивые к засухе яйца в грязи, а затем исчезают, когда пруды высыхают. Позже они снова появляются со следующим ливнем.

В издании подчеркнули, что такая стратегия выживания работает до тех пор, пока люди не упрощают ландшафт и не осушают, не вспахивают или не загрязняют небольшие бассейны, в которых созревают яйца рыб Moema claudiae.

В издании поделились, что Боливия за последние 25 лет потеряла почти 10 миллионов гектаров леса. Вырубка лесов и расширение сельскохозяйственных угодий уничтожают те самые микроводно-болотные угодья, от которых зависят эти рыбы.

Ученые считают рыб Moema claudiae так называемыми "экологическими индикаторами". С их помощью можно узнать, что ландшафт все еще функционирует так, как должен.

Кроме того, эти рыбы также являются эволюционными оригиналами. Уничтожение одной популяции может стереть будущее всего рода.

Есть ли у рыб язык

Ранее в IFLScience рассказали, есть ли у рыб язык. Оказывается, что у некоторых видов есть орган, который очень похож на язык как по форме, так и по функциям.

Вместо языка у рыб есть так называемый базигиал. Это костная пластина на дне рта, которая немного похожа на язык, но не обладает такой же подвижностью, поделились в издании.

Базигиал состоит из костей и не имеет мышц. Также у этого органа нет вкусовых рецепторов, а его подвижность сильно ограничена.

