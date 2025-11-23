Рыб Moema claudiae не видели в их первоначальном месте обитания уже несколько десятилетий.

Впервые за более чем 20 лет ученые обнаружили крошечную сезонную рыбу Moema claudiae из семейства ривуловых, которую многие считали вымершей. Ее нашли в наполненном дождевой водой пруду, спрятанном в небольшом лесу в Южной Америке, пишет Earth.

Отмечается, что рыб Moema claudiae не видели в их первоначальном месте обитания уже несколько десятилетий. После многих лет безуспешных поисков этот вид был занесен в список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Недавно исследователи Хайнц Арно Драуэрт и Томас Отто Литц сделали сенсационное открытие, которое они описали в журнале Nature Conservation. Ученые обнаружили живую популяцию Moema claudiae в небольшом временном пруду в лесу.

"Для меня повторное открытие Moema claudiae - это нечто особенное. Это показало, что теперь у нас есть возможность сохранить этот вид в дикой природе. Я тем более рад, что профессор Уилсон Коста назвал этот вид в честь своей жены Клаудии, и я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить его за десятилетия сотрудничества и поддержки", - заявил Литц.

В издании добавили, что эти рыбы проносятся через жизнь в эфемерных водоемах во время дождей и откладывают устойчивые к засухе яйца в грязи, а затем исчезают, когда пруды высыхают. Позже они снова появляются со следующим ливнем.

В издании подчеркнули, что такая стратегия выживания работает до тех пор, пока люди не упрощают ландшафт и не осушают, не вспахивают или не загрязняют небольшие бассейны, в которых созревают яйца рыб Moema claudiae.

В издании поделились, что Боливия за последние 25 лет потеряла почти 10 миллионов гектаров леса. Вырубка лесов и расширение сельскохозяйственных угодий уничтожают те самые микроводно-болотные угодья, от которых зависят эти рыбы.

Ученые считают рыб Moema claudiae так называемыми "экологическими индикаторами". С их помощью можно узнать, что ландшафт все еще функционирует так, как должен.

Кроме того, эти рыбы также являются эволюционными оригиналами. Уничтожение одной популяции может стереть будущее всего рода.

Есть ли у рыб язык

Ранее в IFLScience рассказали, есть ли у рыб язык. Оказывается, что у некоторых видов есть орган, который очень похож на язык как по форме, так и по функциям.

Вместо языка у рыб есть так называемый базигиал. Это костная пластина на дне рта, которая немного похожа на язык, но не обладает такой же подвижностью, поделились в издании.

Базигиал состоит из костей и не имеет мышц. Также у этого органа нет вкусовых рецепторов, а его подвижность сильно ограничена.

