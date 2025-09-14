У некоторых рыб есть базигиал, который может выполнять различные функции.

Когда речь заходит о языке, многие люди ассоциируют его с органом, который необходим для восприятия вкуса, а также образования звуков речи. По этому описанию у рыб нет языка, но все сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

В IFLScience рассказали, есть ли у рыб язык. Оказывается, что у некоторых видов есть орган, который очень похож на язык как по форме, так и по функциям.

Вместо языка у рыб есть так называемый базигиал. Это костная пластина на дне рта, которая немного похожа на язык, но не обладает такой же подвижностью, поделились в издании.

Базигиал состоит из костей и не имеет мышц. Также у этого органа нет вкусовых рецепторов, а его подвижность сильно ограничена.

Отмечается, что базигиал, вероятнее всего, развился у рыб для защиты брюшной аорты, которая находится опасно близко к их рту. Без этого твердого защитного органа положение аорты сделало бы ее уязвимой для ударов других морских существ.

Также базигиал используется некоторыми рыбами для перемещения пищи в горло, в отличие от млекопитающих, которые используют мышцы языка для размещения пищи во рту для жевания. Например, акулы и некоторые другие крупные рыбы задействуют мышцы грудного пояса, чтобы помочь пище пройти по пищеводу.

Размер и форма базигиала различаются в зависимости от вида рыбы. У некоторых видов на нем даже могут быть зубы, как у кейпкодского карася, что идеально подходит для разжевывания крабов и устриц.

Более того, функции базигиала могут значительно различаться в зависимости от вида. Например, брызгуны используют этот орган как "водяные пистолеты", выстреливая струи воды, чтобы сбивать насекомых с нависающих веток прямо в свои рты.

Как рыбы общаются между собой

Ранее УНИАН рассказывал, что рыбы, несмотря на распространенный миф, не немые. Они способны разговаривать между собой.

На самом деле у рыб нет голосовых связок, из-за чего люди не слышат их так, как слышат себя или других животных, обитающих на суше. По словам ученых, ухо человека не может воспринимать звуки, которые издают некоторые подводные обитатели.

На самом деле с помощью жабр, плавников и хвостов рыбы могут хлопать, квакать, булькать и даже рычать. Именно так они общаются между собой.

