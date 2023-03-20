Сероводород, выделяемый гниющими водорослями, токсичен и может вызвать проблемы с дыханием.

Гигантский сгусток морских водорослей, в два раза превышающий ширину континентальной части Соединенных Штатов Америки, направляется к берегам Флориды и других береговых линий по всему Мексиканскому заливу.

Из-за этого может пострадать туристический бизнес всего Карибского региона. Об этом пишет CNN.

Саргассум (или "морской виноград") - особая разновидность морских водорослей - уже давно цветет на больших площадях в Атлантическом океане и ученые отслеживают его массивные скопления с 2011 года. Но цветение в этом году может быть самым масштабным за всю историю, в совокупности охватив более 8047 километров от берегов Африки до Мексиканского залива.

"В этом году цветение саргассума начало формироваться рано и удвоилось в размере в период с декабря по январь. В январе масса была больше, чем когда-либо с тех пор, как появился этот новый регион роста саргассума в 2011 году", - сказал доктор Брайан Лапойнт, исследователь из Океанографического института отделения Харбор-Бранч при Атлантическом университете Флориды.

Перемещаясь на Запад, сгусток пройдет через Карибское море и поднимется в Мексиканский залив. Ожидается, что водоросли появятся на пляжах Флориды примерно в июле, сказал Лапойнт.

"Это совершенно новый океанографический феномен, который создает такую проблему - действительно катастрофическую проблему - для туризма в Карибском регионе", - сказал Лапойнт.

Что такое саргассум и как он влияет на жизнь в океане

Саргассум - это общий термин, который можно использовать для обозначения более 300 видов бурых водорослей, хотя Sargassum natans и Sargassum fluitans - два вида, наиболее часто встречающиеся в Атлантике.

Дрейфуя в море, водоросли могут принести пользу океанской жизни.

"Эта плавучая среда обитания обеспечивает пищу и защиту для рыб, млекопитающих, морских птиц, крабов и многого другого. Он служит важной средой обитания для морских черепах, находящихся под угрозой исчезновения, и местом нагула для различных коммерчески важных рыб, таких как махи-махи, каранксы и амберджеки", - сообщает совместный проект различных исследовательских институтов Sargassum Information Hub.

Проблемы с саргассумом возникают, когда он попадает на пляжи, накапливаясь и выделяя сероводород в процессе гниения. Саргассум также может быстро превратиться из приобретения в угрозу жизни в океане.

"Он поступает в таких больших количествах, что фактически высасывает кислород из воды и создает то, что мы называем мертвыми зонами. Обычно это места обитания рыбных питомников… и как только они лишаются кислорода, мы теряем эту среду обитания", - сказал Брайан Лапойнт.

Эксперт добавляет, что саргассум также может быть опасен для человека. Сероводород, выделяемый гниющими водорослями, токсичен и может вызвать проблемы с дыханием. Морские водоросли также содержат мышьяк, что делает их опасными при проглатывании или использовании в качестве удобрения.

Почему возникает проблема саргассума

Так же, как растения и сельскохозяйственные культуры на земле, распространение морских водорослей может меняться из года в год в зависимости от экологических факторов, на которые влияют изменения в питательных веществах, осадки и ветровые условия, говорит доктор Густаво Хорхе Гони, океанограф Атлантической океанографической и метеорологической лаборатории Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Морские течения также влияют на рост саргассума и на его накопление, добавил Хорхе Гони.

Фосфор и азот в море могут служить кормом для водорослей. По данным Агентства по охране окружающей среды США, эти элементы могут попадать в океан из рек, которые получают концентрацию фосфора и азота в результате деятельности человека, такой как сельское хозяйство и добыча ископаемого топлива.

По словам Гони, на данный момент исследователи ищут способы предотвратить воздействие морских водорослей на пляжи, возможно, опуская их на дно океана или собирая для использования в коммерческих продуктах, таких как мыло.

Экспрет предупредил, что исследования этих скоплений саргассума являются новыми, и вполне вероятно, что понимание учеными того, как растут водоросли, со временем изменится.

По словам Лапойнта, если саргассум не очищать с пляжей или использовать в качестве удобрения, мышьяк из его плоти может попасть в грунтовые воды, что может быть опасным для здоровья человека.

Чрезмерное количество гниющего саргассума может также способствовать росту фекальных бактерий.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые выяснили, что особо опасный токсин цианобактерий находится не только в воде, но и в некоторых случаях в воздухе. Токсин ATX может вызвать потерю координации, паралич или даже смерть. Он продуцируется цветением вредных водорослей, массово распространившихся в озерах и прудах из-за глобального потепления.

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