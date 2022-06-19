В Азовском море вода настолько сильно зацвела, что превратилась буквально в болото.
Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".
Какое-то время Азовское море было настоящей отдушиной для людей, оставшихся на оккупированных территориях.
Жители населенных пунктов поблизости приезжали подышать морским воздухом и прогуляться по нагретому солнцем песку, некоторые успели открыть купальный сезон.
Но теперь даже жители региона, вероятно, будут воздерживаться от визитов в Кирилловку.
В Азовское море снова вернулись водоросли. Вода настолько сильно зацвела, что превратилась буквально в болото.
На фото, опубликованных местным изданием, можно увидеть, насколько помутнела вода в море. Причины цветения неизвестны.
Как писал УНИАН, в Азовском море начался массовый мор рыбы и дельфинов. Из-за действий оккупантов начал погибать краснокнижный вид рыб. На побережье уже нашли мертвую Желтую триглу - редкую рыбку, которую еще называют Морским петухом.