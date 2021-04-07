Особо опасный токсин цианобактерий находится не только в воде, но и в некоторых случаях в воздухе.
Об этом говорится в новом исследовании ученых, цитирует Science alert.
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Токсин ATX может вызвать потерю координации, паралич или даже смерть. Он продуцируется цветением вредных водорослей, массово распространившихся в озерах и прудах из-за глобального потепления.
Токсины высвобождаются из "тела" водорослей и представляют особую угрозу, когда растения погибают. Ученые же исследовали, опасен ли ATX в воздухе, а не только в водоемах – и пришли к утвердительному выводу, хотя до сих пор не знают, какие условия это провоцируют.
Исследователи предполагают, что опасный токсин в воздух могут заносить ветер и туман. Однако предупреждают, что водоемам в "цветении" лучше держаться как можно дальше.
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