Исследователи предполагают, что опасный токсин в воздух могут заносить ветер и туман.

Особо опасный токсин цианобактерий находится не только в воде, но и в некоторых случаях в воздухе.

Об этом говорится в новом исследовании ученых, цитирует Science alert.

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Токсин ATX может вызвать потерю координации, паралич или даже смерть. Он продуцируется цветением вредных водорослей, массово распространившихся в озерах и прудах из-за глобального потепления.

Токсины высвобождаются из "тела" водорослей и представляют особую угрозу, когда растения погибают. Ученые же исследовали, опасен ли ATX в воздухе, а не только в водоемах – и пришли к утвердительному выводу, хотя до сих пор не знают, какие условия это провоцируют.

Исследователи предполагают, что опасный токсин в воздух могут заносить ветер и туман. Однако предупреждают, что водоемам в "цветении" лучше держаться как можно дальше.

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Автор: Яна Ставская