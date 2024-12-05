Самая старая птица в мире отложила яйцо в возрасте 74 лет. Уиздом, альбатрос Лайсан, гнездящийся на Гавайях, пережила многих самцов, а также биолога, который впервые окольцевал ее в 1956 году.

Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США объявила о неожиданном появлении яйца на X, ранее Twitter, написав: "Уиздом, самая старая известная дикая птица в мире, вернулась с новым партнером и только что отложила еще одно яйцо".

Джон Плисснер, главный биолог по дикой природе, назвал яйцо "особой радостью" и сказал, что чиновники "оптимистично настроены" относительно того, что оно вылупится.

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Как и другие альбатросы, Уиздом каждый год возвращается в одно и то же место, чтобы отложить яйца.