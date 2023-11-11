Туристы уже потоком ринулись на остров, чтобы воочию увидеть это чудо.

На гавайском острове Мауи пруд в Национальном заповеднике дикой природы Kealia Pond неожиданно окрасился в ярко-розовый цвет. Как сообщает CNN, это произошло в конце октября, и ученые сейчас изучают этот феномен.

Образцы воды, отправленные в Гавайский университет, свидетельствуют о том, что за новым пурпурным оттенком водоема кроются галобактерии. Это одноклеточные организмы, которые процветают в очень соленой воде, например, в Мертвом море.

Местные чиновники говорят, что соленость пруда резко возросла в последнее время из-за сильной засухи на острове Мауи. Вся местность, где расположен заповедник Kealia Pond, страдает от экстремальных погодных условий. Меньшее поступление пресной воды в пруд повысило концентрацию соли и создало уютное убежище для галобактерий ярких оттенков.

"Ученые все еще изучают, как климатический кризис повлияет на Гавайи, но в целом есть уверенность, что засуха усилится с повышением глобальной температуры – даже в таких тропических регионах, как этот", – отмечает CNN.

Другие необычные природные явления

Как писал УНИАН, в минувшее воскресенье в Украине наблюдали редкое для наших широт явление - яркое северное сияние. Еще более непривычным было то, что сияние имело ярко-красный цвет. По словам ученых, этот феномен спровоцировала мощная геомагнитная буря.

Также мы рассказывали, что самый большой водопад в мире на самом деле находится под водой. Эксперты объяснили, как может существовать подводный водопад, иначе говоря, как вода может падать в воде.

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