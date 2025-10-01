Чепура малая селится колониями, обычно на деревьях или кустах среди камыша, в труднодоступных местах плавней.

В Одесской области зафиксировали редкую птицу - малую белую цаплю. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Говорится, что недалеко от села Гандрабуры Ананьевского городского совета Подольского района инспекторы наблюдали интересное зрелище: по открытому плесу местного пруда, в русле реки Тилигул, быстро и живо двигалась небольшая бело-серая птица.

"Казалось, она догоняла добычу. Это была Малая белая цапля, или Чепура малая", - рассказали экологи.

Видео дня

Чепура малая, добавляют в инспекции, относится к перелетным и кочующим птицам. Она распространена спорадически в Евразии и Африке, зимует в тропиках Африки и в Средиземноморском бассейне. В Украине гнездится в бассейнах Днепра, Днестра, Южного Буга, Северского Донца и на морском побережье. Зимует в Придунайском регионе и на Каркинитском полуострове Крыма.

"А залеты этой птицы возможны где угодно - вот и на этот раз она прилетела к нам в поисках пищи", - объяснили экологи.

Поселяется Чепура малая колониями, обычно на деревьях или кустах среди камыша, в труднодоступных местах плавней. Размеры колоний могут быть разными, а при благоприятных условиях - даже достаточно большими. Питается исключительно животной пищей: земноводными, рыбой, насекомыми, паукообразными и ракообразными. С сентября до конца октября она отправляется на зимовку в теплые края.

Эта птица, отмечают в инспекции, охраняется в странах Европы и занесена в Бернскую конвенцию (Приложение II - виды фауны, находящиеся под особой охраной). В Украине он включен в региональные красные списки Днепропетровской, Луганской, Полтавской и Харьковской областей. Согласно Постановлению КМУ № 575 от 10 мая 2022 года, ущерб, нанесённый этому виду, оценивается в 10 065 гривен за одну особь.

Другие новости экологии

Как писал УНИАН, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали редкую птицу. Доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев обнародовал видео, на котором - удивительные птицы, подобраться к которым для фиксации - большая удача. Вид занесен в Красную книгу Украины. Сейчас пролетает через одесский заповедник, направляясь в теплые края. Останавливается интересная птица там, где безопасно.

Также сообщалось, что вблизи Чернобыля заметили интересного хищника. Им оказалась рысь. В частности на фото можно увидеть огромную грациозную кошку, которая что-то рассматривает в лесу.

"Осень - это время, когда мех рыси становится длиннее и гуще. Его окраска приобретает насыщенные рыжеватые или сероватые оттенки, а характерные пятна ярче выделяются на фоне осенних пейзажей, помогая рыси оставаться незаметной среди золотистых листьев", - отметили в Чернобыльском заповеднике.

Вас также могут заинтересовать новости: