Единственный, кто сейчас реализует действенную стратегию предотвращения пылевых бурь - это Китай.

Пылевые бури становятся все более частыми и теперь накрывают даже те регионы, где раньше о них практически не знали. По данным ученых, ситуация будет только ухудшаться со временем, пишет британское издание The Telegraph.

Согласно данным ООН, песчаные и пылевые бури становятся "все более частыми и сильными" во многих частях земного шара. В первую очередь от них страдают пустынные и степные регионы планеты. Например, на Великих равнинах Америки количество таких событий удвоилось за последние два десятилетия. А, например, в Ираке только за два месяца в 2022 году произошло десять песчаных штормов.

Но теперь пылевые бури накрывают и другие регионы мира, например южную Европу. Коалиция ООН по вопросам песчаных и пылевых бурь (есть и такая) заявила, что пылевые бури имели "значительное трансграничное влияние, влияя на различные аспекты окружающей среды, климата, здоровья, сельского хозяйства, средств к существованию и социально-экономического благосостояния людей".

Поскольку количество штормов растет по всей планете, ученые пытаются объяснить эту тенденцию. Основными факторами влияния считаются масштабные вырубки лесов, чрезмерный выпас скота, эрозия почвы и изменение климата.

Профессор Дэвид Томас из Центра окружающей среды Оксфордского университета говорит, что любая активность человека на окраинах пустынь, которая уменьшает размер водоемов или удаляет естественную растительность, повышает риски пылевых бурь. Худшими примерами этого он назвал высыхание Аральского моря и осушение иракских болот.

Однако многие пустынные штормы имеют вполне естественное происхождение.

"Части Сахары являются естественным источником пыли, то есть пыль есть в атмосфере по естественным причинам, а не из-за деятельности человека. Например, сухие дна озер, унаследованные от влажных климатических условий в далеком прошлом, являются источниками пыли по всему миру", - говорит ученый.

Восстановление земель, управление почвой и водой для увеличения растительного покрова является рекомендацией ООН для борьбы с этим природным бедствием. И лидером здесь, как ни странно, является Китай, который реализует самый амбициозный в мире проект по посадке деревьев.

С тех пор, как в 1978 году началась работа над созданием "Великой зеленой стены", было высажено более 66 миллиардов деревьев, а к 2050 году запланировано 100 миллиардов. Есть надежда, что такой проект защитит северо-восточную часть страны от песчаных штормов из пустыни Гоби.

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