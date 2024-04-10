В воде выявили повышенную концентрацию химических соединений, в частности гидроксидов.

В Запорожье зафиксировали массовую гибель рыбы после ударов по Днепровской ГЭС.

Как говорится в сюжете ТСН, к таким выводам склоняются специалисты Государственной экологической инспекции Южного округа.

Отмечается, что мертвую рыбу обнаружили в заливе в районе урочища "Вырва".

"Пробы воды показали превышение показателей. В экоинспекции считают, что это может свидетельствовать о повышенной концентрации в воде определенных химических соединений, в частности гидроксидов", - говорится в сюжете.

Такое изменение показателей, скорее всего, могли вызвать выбросы после вражеских ударов по ГЭС.

Ракетный удар по Днепровской ГЭС - детали

Во время массированной ракетной атаки 22 марта россияне ударили по Днепровской ГЭС в Запорожье. Всего по ней попали 8 ракет - большинство по машинному залу, но некоторые - в саму плотину. ГЭС перестала работать как электростанция. Специалисты заверили, что опасности разрушения плотины пока нет.

В результате попадания в ДнепроГЭС зафиксировано засорение почвы и утечка нефтепродуктов в реку Днепр.

По словам гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, быстро восстановить ДнепроГЭС не удастся. Поверхностный осмотр дает понимание, что на восстановление до состояния проектного решения нужны годы.

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