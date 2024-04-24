В южных регионах Украины пыль и песок из Сахары из-за дождей оставил след на поверхностях предметов и растений.

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, когда пыль из Сахары отступит из Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр в социальной сети Facebook.

В частности, пыль из Сахары, которая вчера наблюдалась в Греции, сегодня добралась до территории Украины.

Как отметили синоптики, на спутниковом изображении, где пыль обозначена розовым цветом, она четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север.

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"Поскольку на большей части территории страны погоду определяют циклон и влажные воздушные массы, это будет способствовать перехвату частиц пыли каплями воды в облаках и осадках. Поэтому эта пыль быстрее будет вымываться из атмосферы, впрочем в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами дождевые капли, которые будут выпадать, будут содержать эту пыль и не будут кристально чистыми", - говорится в сообщении.

При этом, эта пыль быстро покинет территорию Украины.

"Пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной до пятницы и с пятницы на субботу отступит на восток и атмосфера очистится", - сказано в сообщении.

Пыль из Сахары снова добралась до Украины - подробности

Как сообщает Херсонский областной центр по гидрометеорологии в социальной сети Facebook, ночью и утром 24 апреля 2024 года на территории города Херсон, на Агрометеорологической станции Херсон зафиксировано пыль и песок из Сахары.

"Активный циклон с юго-западной Европы высотными потоками принес пыль и песок, которые при выпадении ливневого дождя оставили след на поверхностях предметов, растениях", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве после дождя улицы и машины также покрылись слоем желтой пыли. Фотоснимки природного явления публикуют горожане в соцсетях. Многие задаются вопросом, не опасно ли это. Однако синоптики говорят, что превышение предельно допустимых концентраций взвешенных веществ не зафиксировано.

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