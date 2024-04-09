Мир пережил самый теплый март за всю историю наблюдений.

Март 2024 стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений, сообщает Euractiv.

По данным синоптиков, 12 последних месяцев также считаются самым жарким из когда-либо зарегистрированных. С апреля 2023 года по март 2024 года средняя глобальная температура была на 1,58 градуса выше средней температуры в доиндустриальный период 1850-1900 годов.

"Нас очень беспокоит долгосрочная тенденция с исключительными показателями. Наблюдение подобных записей - месяц за месяцем - действительно показывает нам, что наш климат меняется, меняется быстро", - заявила замдиректора C3S Службы изменения климата Коперника Саманта Берджесс.

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Напомним, 2023 год стал самым жарким годом на планете. Экстремальные погодные условия и исключительные температуры нанесли ущерб нашей планете.

Засуха, вызванная изменением климата, спровоцировала рекордное количество лесных пожаров в Венесуэле, а в Южной Африке уничтожила посевы и поставила миллионы людей перед лицом голода.

Ученые также предупреждают, что в Южном полушарии разворачивается массовое обесцвечивание кораллов, вызванное потеплением вод.

Причины потепления на планете

По данным ученых, основной причиной исключительной жары стали выбросы парниковых газов. Другие факторы, способствующие повышению температуры, включают Эль-Ниньо - явление, при котором нагреваются поверхностные воды в восточной части Тихого океана.

Как сообщается, Эль-Ниньо достиг своего пика в декабре-январе и сейчас ослабевает, что может помочь прервать полосу жары к концу года.

"Основной движущей силой потепления являются выбросы ископаемого топлива", - говорит ученый-климатолог из Института Грантэма Имперского колледжа Лондона Фридерика Отто.

По ее словам, неспособность сократить эти выбросы усилит потепление на планете, что приведет к более сильным засухам, пожарам, волнам тепла и проливным дождям.

Напомним, согласно доклада ООН, некоторые последствия изменения климата будут "катастрофическими для цивилизации", если не принять срочных мер. Метеорологи говорят, что лишь быстрое внедрение возобновляемых источников энергии дает "проблесок надежды".

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