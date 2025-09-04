Личинки моли выедают листья изнутри, ослабляя деревья к зиме.

В Днепропетровской области Украины - нашествие вредителя, который уничтожает каштаны. Как сообщает Telegram-канал "Днепр областной", в регионе массово желтеют и опадают листья каштанов, и виновата в этом каштановая минирующая моль.

Отмечается, что ее личинки выедают листья изнутри, ослабляя деревья к зиме. Так, специалисты советуют убирать опавшие листья и использовать специальные инъекции для защиты деревьев.

Отмечается, что без принятия мер Днепропетровская область в ближайшие годы может потерять значительную часть каштановых насаждений.

Справка УНИАН. Минующая моль каштановая - это бабочка балканского происхождения, вредитель горькокаштанов. Она зарегистрирована в большинстве стран Центральной, Восточной и Западной Европы.

Нашествие еще одних насекомых в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Евгений Халаим, энтомолог Национального природного парка "Тузловские лиманы" отметил, что в этом году в Украине, кроме нашествия саранчи, также наблюдается засилье насекомых божьих коровок.

Эксперт пояснил, что нашествие божьих коровок вызвано естественной реакцией на вспышку численности тлей. Влажная весна создала благоприятные условия для их активного размножения, поэтому тлей было больше, чем обычно.

