Из куколки появляется бабочка - один из самых красивых представителей семейства бражникових.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали невероятно красивую гусеницу - бражника подмаренникового, который имеет рог.

В заповеднике подчеркнули, что гусеница этого вида - настоящее украшение лесных полян. Она большая, мясистая, длиной до 8 см. Окраска может быть разной: от ярко-зеленой до темно-бурой или почти черной. Вдоль тела заметны светлые пятна, а на конце - характерный рог, который выглядит угрожающе, но является вполне безопасным.

Питается гусеница преимущественно на вереске, подмареннике, иван-чае и других травянистых растениях. В конце лета гусеница спускается на землю и окукливается в почве, где зимует до следующего года.

"Весной из куколки появляется взрослая бабочка - один из самых красивых представителей семейства бражникових. Его легко узнать по ярким, контрастным узорам на крыльях: передние - оливково-бурые с белыми полосами, а задние - розово-красные с чёрными и белыми полями", - описали ученые.

Напомним, ученые рассказали, что в Украине сейчас цветет очень красивое растение - гринделия растопыренная, которая входит в так называемый "Черный список" видов с высокой инвазионной способностью.

По данным исследователей Нижнеднестровского национального природного парка, что находится в Одесской области, это растение с ярко-желтыми соцветиями, представитель семейства Астровых.

Родина вида - Северная Америка, его семена когда-то попали в Украину с фуражом для лошадей, который поставлялся во время Второй мировой войны из США.

Гринделия активно укореняется в естественных и полуприродных местообитаниях, вытесняя местные виды. Поэтому считается в Украине опасной для природных растительных сообществ.

