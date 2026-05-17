Что на самом деле делало доисторических насекомых гигантами: исследователи удивили открытием

На протяжении многих лет огромные доисторические насекомые считались доказательством того, что Земле когда-то требовался богатый кислородом воздух для существования мелких форм жизни. Однако новое исследование ставит под сомнение это предположение. Об этом пишет Daily Galaxy.

"Полученные результаты пересматривают теорию, которая десятилетиями определяла направления развития палеонтологии и эволюционной биологии. Исследователи утверждают, что новые данные указывают на то, что ученым, возможно, придется искать объяснение тому, почему когда-то в древнем небе господствовали гигантские насекомые, за пределами атмосферного кислорода", - подчеркивают в материале.

Отмечается, что связь между огромными насекомыми и атмосферным кислородом стала общепризнанной в конце 20 века. В 1980-х годах ученые разработали методы, позволяющие реконструировать состав древних атмосфер.

"Согласно исследованию 1995 года, опубликованному в журнале Nature, уровень кислорода достиг пика около 300 миллионов лет назад, что совпадает с появлением гигантских насекомых в палеонтологических находках. Ученые предположили, что повышенная концентрация кислорода позволила им вырасти гораздо больше, чем современные виды", - добавляют в публикации.

Такая теория была сосредоточена на том, как они дышат. По сравнению с млекопитающими, насекомые не имеют легких. Вместо этого они используют сеть крошечных заполненных воздухом трубочек, которые называются трахеальной системой и транспортируют кислород непосредственно по всему телу. Еще более мелкие ответвления, известные как трахеолы, доставляют кислород к тканям и мышцам путем диффузии.

"Ученые долгое время считали, что этот процесс накладывает строгие физические ограничения на размер насекомых. Считалось, что по мере увеличения размеров насекомых кислород менее эффективно транспортируется по их телу, особенно к летательным мышцам, которые требуют большого количества энергии", - отмечается в материале.

В результатах исследования говорится, что у большинства насекомых трахеолы занимают лишь около 1% или менее от объема летательных мышц. Даже когда ученые применили эти измерения к гигантским доисторическим видам, относительное пространство, необходимое для транспортировки кислорода, оставалось небольшим.

"Если атмосферный кислород действительно устанавливает ограничения на максимальный размер тела насекомых, то должны быть доказательства компенсации на уровне трахеол. У более крупных насекомых происходит определенная компенсация, но в общем контексте она незначительна", - подчеркнул ученый Эдвард (Нед) Снеллинг из Университета Претории.

Поэтому результаты исследования показывают, что насекомые, вероятно, могли развивать большее количество трахеол без серьезных структурных проблем, что ставит под сомнение гипотезу о том, будто снабжение кислородом мышц, обеспечивающих полет, ограничивало размеры этих мышц.

"Если кислород не ограничивает максимальный размер насекомых, то, возможно, за небольшой размер насекомых отвечают другие факторы, такие как хищничество со стороны позвоночных или биомеханические ограничения экзоскелета", - высказался исследователь Роджер Сеймур из Университета Аделаиды.

В то же время даже после десятилетий исследований ученые до сих пор не до конца понимают, почему когда-то процветали гигантские насекомые и почему они в конце концов исчезли.

