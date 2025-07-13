Эта рыба обычно обитает на глубине, где зарывается в ил, подстерегая добычу. Специалист объяснил, почему ее заметили на побережье.

В Одессе, на побережье Черного моря, заметили ядовитую рыбу - морского дракона.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, которые обнародовали соответствующее фото.

Как пояснил УНИАН руководитель общественной организации "Зеленый лист", эколог Владислав Балинский, большой морской дракон - опасная ядовитая рыба, которая живет в Черном море.

Видео дня

"Она обитает на глубине, где зарывается в ил, подстерегая добычу. Почему ее могли заметить на мелководье? Был сильный ветер, с глубины поднялась холодная вода, насыщенная сероводородом и, возможно, поэтому морской дракон оказался на мелководье. Лично я его раньше в Одессе не фиксировал...", - сказал Балинский.

При этом он обратил внимание на тот факт, что море преподносит и другие сюрпризы.

"Например, вчера я нырял и увидел каменного краба, который занесен в Красную книгу", - рассказал эколог.

Справка УНИАН. Большой морской дракон (большой морской скорпион, змейка) - вид хищных лучеперых рыб семейства драконовых, обитающих в прибрежных водах европейской Атлантики, а также в Черном и Средиземном морях.

Это донная рыба, ее максимальная длина составляет - 53 см, но обычно до 25 см, масса тела - до 1,9 кг. Шипы морского дракона, находящиеся в первом колючем луче спинного плавника и жаберных крышках, имеют ядовитые железы, укол этими шипами для человека очень болезненный. Вызывает отек, покраснение, возможны головокружение, тошнота, жар, иногда - тяжелая аллергическая реакция. В тяжёлых случаях возможен паралич ноги, сердечная недостаточность и судороги, без отсутствия своевременной помощи - смерть.

Другие новости о природе

В Днепре были случаи вылова пираньи. Ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Юлия Куцоконь рассказала, что пираньи относятся к большой таксономической группе рыб, которая включает множество разновидностей, каждая из которых имеет уникальные экологические требования.

Сейчас в водоемах Украины не зафиксировано естественного воспроизводства пираний, хотя бывают случаи их появления. По словам Куцоконь, ключевым фактором, который сдерживает распространение пираний в Днепре, является температура - для жизни и размножения этих рыб нужен более теплый климат, чем сейчас зафиксировано в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: