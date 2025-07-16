Мертвую рыбу нашли на Тилигульском и Хаджибейском лиманах.

На лиманах Одесской и Николаевской областей зафиксирована массовая гибель рыбы и креветок.

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа. По данным специалистов, массовая гибель водных биоресурсов зафиксирована на Тилигульском и Хаджибейском лиманах.

Предварительно, причинами гибели водных гидробионтов могут быть: высокая температура воды, снижение уровня растворенного кислорода, гниение водорослей или подъем сероводорода со дна водоемов.

"Специалисты Государственной экологической инспекции проводят отбор проб воды. Материалы будут переданы в лабораторию для дальнейших исследований. Ситуация находится на контроле. О развитии событий сообщим дополнительно", - заявили в инспекции.

Также обнародовано видео, на котором можно увидеть большое количество мертвых креветок, "прибитых" к побережью. По словам экологов, это - побережье Хаджибейского лимана, район села Малое. Отмечается, что в момент фиксирования события там было до 15 кг креветки.

Ситуация с экологией в Одесской области

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, на побережье Черного моря выбросило десятки тысяч крабов плавунцов, среди которых были травяные и каменные крабы, которые внесены в Красную книгу Украины. Доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев рассказал, что после ночного шторма с прибрежной зоны согнало теплую воду и подтянуло холодную. Таким образом температура воды упала до +14 градусов и море выбросило много крабов и даже маленьких скатов. В частности травяной краб концентрируется вдоль берега на глубине до 5 м, где проходит инкубация яиц и выводятся личинки, а через указанное явление оказался на берегу.

Крабов и скатов, которые выжили, сотрудники заповедника вернули в море.

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