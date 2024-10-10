Когда женщина подъезжала к дому, еноты окружали ее авто и царапали машину.

В американском городе Пулсбо, штат Вашингтон, местная жительница была вынуждена покинуть свой дом из-за осады, устроенной примерно сотней енотов, которые требовали еду.

Как сообщает Sky News, женщина начала кормить этих животных еще несколько десятилетий назад, но даже не представляла, к чему приведет ее доброта. Сначала она подкармливала лишь нескольких енотов, что казалось безобидным делом. Однако со временем количество животных вокруг дома стремительно возросло. Еноты начали царапать входную дверь, прыгать на автомобиль и проявлять агрессию. В результате дом оказался в осаде со стороны большого количества животных, которые постоянно требовали еду и преследовали женщину каждый раз, когда она пыталась выйти на улицу. В конце концов, ей пришлось бежать из дома.

"Еноты становились все агрессивнее, требовали еду и преследовали хозяйку и днем, и ночью. Они царапали дом, стучали в дверь. Когда женщина подъезжала на автомобиле, еноты окружали его и царапали. Они преследовали ее даже тогда, когда она просто выходила из дома", - рассказал Кевин Маккарти, представитель офиса шерифа округа Китсап.

Как отметил Маккарти, животные продолжали возвращаться в дом, постоянно ища пищу, и то, что казалось невинным прикармливанием диких животных, превратилось в кошмар.

Представитель Департамента рыбного хозяйства и дикой природы штата Вашингтон Бриджит Майр предостерегла от кормления диких животных, ведь они могут переносить различные болезни, а пища может привлечь других, более опасных хищников, таких как койоты и медведи.

Сейчас, после того, как женщина покинула дом, еноты постепенно покидают территорию.

"Кажется, еноты начали расходиться, когда перестали получать пищу. Мы рады, что ситуация наконец-то начала решаться положительно", - добавила Майр.

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