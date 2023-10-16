Двадцать прибывающих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты северной Италии: Тревизо, Верону, Триест и Милан.

Венеция может быть известна как Светлейшая, но для тех, кто столкнулся с местными чайками, этот опыт может быть совсем не безмятежным.

Теперь "крылатые преступники" пошли еще дальше, вызвав часовую остановку работы и двухчасовой хаос в аэропорту города, пишет CNN.

Аэропорт Венеции Марко Поло, расположенный к северу от города, с взлетно-посадочной полосой, примыкающей к лагуне, является пятым по загруженности аэропортом Италии и крупнейшим на севере страны за пределами Милана. Но в пятницу утром все застопорилось, когда в конце взлетно-посадочной полосы собралась стая чаек.

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Полеты были приостановлены с 9:54 до 10:45, подтвердил представитель аэропорта. Двадцать прибывающих рейсов были перенаправлены в другие аэропорты северной Италии: Тревизо, Верону, Триест и Милан.

В то время как Тревизо находится в 30 минутах езды на автобусе, тем, кто направлялся в Триест и Милан, пришлось бы потратить два-три часа, чтобы добраться до Венеции.

Пока "большие птицы" авиакомпаний направлялись в аэропорты без чаек, сотрудники SAVE, компании по управлению аэропортами, применяли стандартную программу борьбы с чайками.

В аэропорту Венеции работает сокол, которого сокольничий послал разогнать 200 с лишним птиц. Согласно заявлению аэропорта, также использовались "акустические средства сдерживания, благоприятные для фауны".

Как только сокол завершил свою работу и чайки ушли, аэропорт вернулся к нормальной работе в 11:20 утра.

Опасность для самолетов стай птиц вокруг аэропортов

"Столкновения птиц", как их называют, могут привести к отказу двигателя и даже к аварии. Фатальные катастрофы рейса 375 компании Eastern Air Lines в 1960 году, вылетевшего из Бостона, и рейса 604 компании Эфиопских авиалиний, приземлившегося в Аддис-Абебе в 1988 году, произошли из-за столкновений с птицами.

Даже Ryanair, европейская авиакомпания с лучшими показателями безопасности, столкнулась с птицами. В 2008 году рейс из Франкфурта в Рим сбил стайку скворцов при подлете к аэропорту Чампино. Оба двигателя заглохли, и хотя самолет благополучно приземлился, два члена экипажа и восемь пассажиров были доставлены в больницу. В результате восьмимесячный Боинг 737 был списан.

Пожалуй, самым известным инцидентом со столкновением с птицами стал "чудо на Гудзоне" авиакомпании US Airways в 2009 году, летевший из нью-йоркского самолета Ла-Гуардия в Шарлотт под управлением Чесли "Салли" Салленбергера. Самолет при взлете сбил стаю канадских гусей, и экипаж был вынужден совершить вынужденную посадку на реке Гудзон.

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