Пчеловоды из Иршавы и Виноградова прислали Укрпочтой к заказчикам специальные пакеты с пчелами, маткой и расплодом.

На Закарпатье погибли восемь миллионов пчел, которых отправили заказчиками Укрпочтой.

Инцидент произошел 11 мая, сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.

По его данным, пчеловоды из Иршавы и Виноградова прислали Укрпочтой к заказчикам специальные пакеты с пчелами, маткой и расплодом.

«400 специальных пакетов работники Укрпочты везли в обычном грузовике Hyundai. Из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все 8 миллионов пчел, которые были в грузовике, не выжили. Это обнаружили в Ужгороде через несколько часов после отправки", - говорится в сообщении.

В связи с этим пчеловоды обратились в полицию и собираются судиться с Укрпочтой. Стоимость всех отправленных по почте пчел на рынке составляет около 500 тысяч гривень.

"Они просто запарились и том грузовике без кислорода и под раскаленным металлом. Они же живые - это не просто груз. Пчелам тоже надо кислород, а здесь его не было - еще и в жару. У меня сердце разрывается от увиденного вчера. Дело не только в материальных убытках - пчел жалко невероятно», - пояснила журналисту пасечница Мария Лендел.

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Автор: Денис Прядко