В Кабмине призвали граждан сообщать о найденных свалках медицинских отходов

Министр назвал несколько рекомендаций обращение с такими отходами в домохозяйствах.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский призвал граждан в случае обнаружения стихийных свалок медицинских отходов сообщать в компетентные органы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

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Министр призвал граждан, которые во время прогулок или путешествий обнаружили стихийные свалки медицинский отходов, заснять на видео этот участок, сообщить геолокацию такого места и уведомить Госэкоинспекцию по телефону или через приложение «Эко-карта» (на сайте Минприроды).

«Полученная от вас информация сразу будет использована для ликвидации таких свалок коммунальными службами… В случае обнаружения крупных партий таких отходов, будут инициированы проверки близлежащих медицинских учреждений», - сказал он.

По его словам, количество медицинских отходов, в частности, масок, перчаток и предметов ухода за больными, в связи с продлением карантина растет.

«В связи с продлением адаптивного карантина, введенного с целью предотвращения распространения Covid-19, количество использованных средств индивидуальной защиты, предметов ухода за больными и других медицинских отходов, которые попадают в санкционированные и несанкционированные свалки и могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан, растет», - сказал он.

Абрамовский назвал несколько рекомендаций обращения с такими отходам в домохозяйствах. По его словам, использованные маски, перчатки и прочее граждане должны упаковать в пакеты и плотно их завязать. До выброса в обычный контейнер бытовых отходов должно пройти 72 часа.

«Если граждане находятся на самоизоляции или имели плотный контакт с больными людьми, то желательно обезопасить такие отходы, упаковав в еще один пакет», - пояснил он.

Карантин в Украине: ситуация на сегодня

с 1 августа в Украине начали работать новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа.

Все регионы разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Автор: Анна Бредихина