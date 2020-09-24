Ученые определили ряд памятников, которые оказались под угрозой.

Экстремальные погодные происшествия, повышение уровня моря и другие проблемы, связанные с изменением климата, грозят уничтожением бесценных культурных памятников, предупреждает недавнее исследование.

В своей статье для журнала Azania ученые из Великобритании, Кении и США заявляют, что для спасения этих объектов наследия необходимо "значительное вмешательство", пишет BBC.

Читайте такжеПо Калифорнии пролетел огненный смерч (видео)

Объект всемирного наследия в Судане - пирамиды Мероэ - оказались под угрозой разрушения из-за наводнений реки Нил. Наводнения на Ниле происходят каждый год, но никогда до сих пор местные жители не видели, чтобы вода заходила так далеко.

Пришла в упадок и значительная часть города Суакин, который так же расположен в Судане. Его история началась три тысячи лет назад, когда египетские фараоны превратили стратегически расположенный порт в ворота для торговли.

"Мы знаем, что побережье Красного моря будет затронуто в ближайшие десятилетия, а это означает, что то, что сохранилось, будет потеряно", - говорит профессор Джоан Кларк из британского университета Восточной Англии. Она работает над исследованиями, чтобы количественно определить скорость повышения уровня моря и эрозии побережья.

Город Ламу - это старейшее и лучшее сохранившееся поселение народа суахили в Восточной Африке, по данным ЮНЕСКО. Однако Ламу сильно пострадал от отступления береговой линии, то есть потерял естественную защиту, которую когда-то создавали песок и растительность. Это частично касается изменения уровня моря, но профессор Кларк также обвиняет строительство огромного порта Ламу на север от Старого города, "уничтожающий мангровые леса, которые защищают остров от наводнения".

Коморские острова, вулканический архипелаг между Африкой и Мозамбиком, имеют несколько хорошо сохранившихся памятников, в частности, старый город и дворец, который возвели сотни лет назад. Но это одно из мест, которому больше всего угрожает повышение уровня моря в Африке. Согласно исследованиям, при умеренных и высоких глобальных выбросах углерода значительные части африканского побережья затопит к 2100 году.

Читайте такжеДым виден из космоса: из-за масштабных лесных пожаров качество воздуха в США называют худшим в мире (видео, фото)

Прибрежные порты и замки Ганы основанные между 1482 и 1786 годами, тянутся вдоль побережья на 500 км. Профессор Кларк говорит, что некоторые примеры такой архитектуры как форт Принценштайн в городе Кета, восточная Гана, смываются в море.

Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн (Намибия) могут быть утеряны из-за увеличения влажности воздуха, который создает условия для распространения грибов и микробов на скалах. ЮНЕСКО описывает этот памятник как "масштабную и высококачественную запись ритуальных практик сообществ охотников и собирателей в этой части юга Африки в течение двух тысяч лет".

Примерно 2000 глиняных зданий города Дженне (Мали) также могут быть утеряны. Город был заселен с 250 года до нашей эры. Сейчас изменение климата повлияло на наличие высококачественной глины, которую жители использовали для своих построек.

Изменение климата и состояние экологии в мире

Пятая часть диких видов животных и растений находится под угрозой исчезновения уже в этом столетии.

Эксперты WWF отмечают, что последствия изменения климата, которые коснулись крыланов и грызунов, свидетельствуют о том, насколько быстро изменение климата может привести к значительному сокращению популяций, а также предупреждают о скрытой угрозе для других видов.

В отчете также говорится, что размеры популяций млекопитающих, птиц, рыб, земноводных и пресмыкающихся катастрофически уменьшились в среднем на 68% с 1970 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН