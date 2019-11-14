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В столице ОАЭ появится уникальная зона для прогулок в мангровых лесах

12:23, 14 ноября 2019
Новости туризма
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Длинный дощатый настил - главная особенность проекта. \ thenational.ae

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Новый проект Mangrove Walk откроется в январе 2020 года. После здесь будут представлены зоны для каякинга, променада с образовательными элементами, игровая площадка для детей, террасы для отдыха. Местные жители и туристы смогут прогуляться по красивой естественной среде обитания деревьев. Длинный дощатый настил -главная особенность проекта.

Целью проекта является информирование об экологической значимости мангровых деревьев. Абдулла Аль-Сахи, генеральный директор Modon, сказал, что этот проект также нацелен на повышение роли Абу-Даби в области экотуризма. Он объяснил, что проект, занимающий более миллиона квадратных метров мангровой фауны, будет использоваться в туристических, творческих и образовательных целях.

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Теги: #ОАЭ#туристы