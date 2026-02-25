Перекрыл дорогу автомобилю: в зоне ЧАЭС зафиксировали бычка из одичавшего стада коров (фото)

По словам исследователя, ему посчастливилось познакомиться с претендентом на роль нового фаворита среди диких коров.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали одичавшее стадо коров, "фаворит" которого вышел на дорогу перед автомобилем. Об этом рассказал руководитель учреждения Денис Нестеров.

"Во время очередного экспедиционного выезда ученых Чернобыльского заповедника произошла новая встреча с одичавшим стадом коров, которое уже давно живет по своим законам. На этот раз удалось увидеть не всех, но посчастливилось познакомиться с претендентом на роль нового фаворита среди диких коров", - рассказал Нестеров.

На фото, которые он обнародовал, можно увидеть несколько животных, в том числе огромного бычка, который идет по обочине, а затем стоит на заснеженной дороге почти вплотную к машине, в которой, вероятно, находился директор учреждения. По животному видно, что оно не боится и, судя по всему, не собирается просто так уступать дорогу машине.

"Он держится уверенно, внимательно следит за ситуацией и уже сейчас выглядит так, будто хорошо знает свое место в иерархии стада. Наблюдения продолжаются", - отметил Нестеров.

Что известно об этих коровах

Напомним, стадо одичавших коров, обитающее в районе Чернобыля, вызывает у исследователей большой интерес. Недавно его фиксировали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике во время патрулирования территории в юго-западной части зоны отчуждения.

Сейчас стадо насчитывает 12 голов, среди которых 6 взрослых коров и 2 теленка. Несмотря на сложные погодные условия - морозы, глубокий снег и ограниченную кормовую базу - животные находятся в хорошем физическом состоянии.

