Киевскую воду проверили на наличие коронавируса: появились результаты исследования

Проверяли как питьевую воду, так и стоки.

Киевскую воду проверили на наличие коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в "Киевводоканале".

Как отмечается, в июле-августе было отобрано 30 образцов сточных вод в 5 городах Украины, в том числе - в столице.

"Для исследования отбирали композитные пробы сточных вод, поступающих на очистные сооружения, а также пробы вод после очистки. Анализ проводила генетическая лаборатория Diagen, расположенная в Киеве. SARS-COV-19 не был обнаружен ни в одной из проанализированных проб, как в неочищенных, так и в очищенных водах. Эти данные будут переданы в базу данных NORMAN как научный вклад Украины", - рассказали на пресс-службе предприятия.

Там также уточнили, что с учетом ухудшения эпидситуации в стране актуальным является повторное исследование. И заверили, что на объектах "Киевводоканала" никаких отклонений в качестве как питьевой воды, так и стоков, обнаружено не будет.

"Наша Бортническая станция аэрации работает в штатном режиме с соблюдением условий гигиены и техники безопасности труда", - говорится в сообщении.

Коронавирус и вода: что говорят в ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что коронавирус в воде не живет и легко поддается окислению, а дезинфекция на этапе водоподготовки уничтожает любые вирусы.

Также ВОЗ отмечает, что "на сегодня нет никаких доказательств того, что вирус COVID-19 передается через канализационные системы с очисткой сточных вод или без них".

Коронавирус в Украине: статистика

За минувшие сутки в Украине установлен антирекорд по количеству смертей от COVID-19. Также в Украине произошел резкий скачок инфицирования за сутки 1 974 новых случаев. При этом выздоровели от смертельной инфекции 763 человека.

В Киеве за минувшие сутки подтвердили 220 случаев коронавирусной болезни. Четверо больных умерли.

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Автор: Юрий Годован