Специалист рассказал, что это один из инвазионных видов птиц, которые периодически прилетают из других стран.

В Киевской области заметили массовый прилет кедровок из российской тайги. Это произошло из-за недостатка кормовой базы.

Об этом рассказал "Телеграфу" орнитолог Василий Костюшин. Специалист рассказал, что это один из инвазионных видов птиц, которые периодически прилетают из других стран.

Специалист пояснил, что кедровка частично гнездится на территории Карпат и Полесья. Однако иногда осенью и зимой эти птицы прилетают в значительно большем количестве и остаются до весны. Тогда их начинают наблюдать сразу во многих регионах страны - это, как отметил Костюшин, свидетельствует о появлении пернатых не из местных популяций.

Видео дня

Причиной таких массовых перелетов, по словам орнитолога, становятся сложные погодные условия в привычных местах обитания птиц, например, в таежных зонах европейской части России во время аномально суровых зим. Когда температура там резко снижается и не хватает пищи, кедровки вынуждены покидать свои территории и "кочевать" дальше на юг. Именно потому, что такие миграции не происходят ежегодно, их называют инвазионными.

Костюшин отметил, что во время таких периодов кедровок можно увидеть не только в привычных для них районах Полесья и Карпат, но и, например, в Киевской области.

Справка УНИАН. Ореховка крапчатая или кедровка - птица из рода ореховок семейства вороновых. Имеет 10 подвидов. Окрашена в темный коричнево-бурый цвет с белыми пятнами. На конце хвоста светлая кайма.

Ведет оседлый образ жизни, осуществляя только местные кочевки. Ловко прыгает по ветвям хвойных деревьев, а также подвешивается к шишкам, ест, вися на них. Интересной биологической особенностью ореховки являются массовые непериодические миграции, вызванные неурожаем кормов. Питается в основном семенами сибирской сосны, ели и насекомыми, а также поедает различные ягоды, иногда мелких птиц и их яйца, земноводных и рептилий. При запасании кормов эта птица собирает орехи в особый мешочек, находящийся под языком. В нем обнаруживали по 50, 100 и даже 120 кедровых орехов.

Обитает от Скандинавии и Альп до Камчатки, Курильских островов, Приморья, Японии и Китая. В Украине встречается в основном в Карпатах, в северных районах Полесья, встречается также в Закарпатье. В некоторые годы осуществляет дальние миграции за пределы гнездовой области в степную зону, иногда доходя приморских районов Донецкой области.

Другие новости о птицах

Как писал УНИАН, в Одесской области зафиксировали редкую малую белую цаплю, которую экологи увидели недалеко от села Гандрабуры Ананьевского городского совета Подольского района. Птица быстро двигалась по открытому плесу местного пруда, в русле реки Тилигул. Птица относится к перелетным и кочующим птицам. Распространена спорадически в Евразии и Африке, зимует в тропиках Африки и в Средиземноморском бассейне, а в Украине гнездится в бассейнах Днепра, Днестра, Южного Буга, Северского Донца и на морском побережье. Зимует в Придунайском регионе и на Каркинитском полуострове Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: