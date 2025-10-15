Существует версия, что эта птица мигрировала из низовьев Днестра на Закарпатье.

В Украине почти не осталось колпиц - болотных птиц семейства ибисовых, и в ближайшее время они могут быть вообще потеряны. Об этом изданию Телеграф рассказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка (ННПП), начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко.

"Ежегодно в течение годовых наблюдений мы фиксируем одного, двух, до трех птиц. Больше мы не регистрировали. Это свидетельствует о том, что в ближайшее время мы вообще эту птицу в низовьях Днестра потеряем", - подчеркнул ученый.

Биолог добавил, что колпицы ищут пищу на мелководных участках пойменных лугов, но из-за колоссального обезвоживания такие участки в низовьях Днестра исчезли.

Также он сообщил, что несколько пар десятков этих птиц фиксировали на Закарпатье, куда они, возможно, мигрировали.

Колпица - это большая белая птица (меньше белого аиста) с длинной шеей и ногами и характерным лопатообразным клювом. Длина ее тела составляет 80-90 см, размах крыльев - 115-140 см. Вес птицы - до 2 килограммов.

В Украине колпица гнездится вдоль Черноморского побережья, также известны случаи гнездования на Тернопольщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Черкасщине, Львовщине и других областях.

Новости о других птицах

Как сообщал ранее УНИАН, вблизи Чернобыля поселились редкие, почти незаметные птицы - серые куропатки. В Лубянском природоохранном научно-исследовательском отделении рассказали, что наблюдали сразу две группы серых куропаток - по 15 и 19 особей в каждой.

Также мы писали об уникальных птицах, которые предсказывают смену погоды в Украине. Такими, в частности, являются вяхирь и дикая перепелка. Если вяхирь появился на дельте Днестра, то 100% через несколько дней будет холодный фронт, рассказывал биолог Николай Роженко. А когда дикие перепелки, по его словам, начинают осенью свою миграцию, это означает, что очень скоро подует северный ветер, который принесет заморозки и похолодание.

