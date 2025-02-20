Мы не можем называть рыбу глупой из-за отсутствия навыка, который вообще не приносит ей никакой пользы.

У мант, хрящевых рыб из рода Mobula, самый большой мозг среди всех рыб, плавающих в океане. Их можно встретить парящими в океане, преодолевающими огромные расстояния в поисках планктона.

Как пишет IFLScience, образ жизни мант требует хороших навигационных навыков и чувств, и они способны синхронизировать свое поведение для оптимизации поиска пищи.

Согласно OCEANA, мозг мант велик даже по сравнению с их огромным размером тела. Он является крупнейшим мозгом среди всех рыб (включая китовых акул, самых крупных рыб в океане) и имеет высокоразвитые области, связанные с коммуникацией, решением проблем и обучением.

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Отмечается, что манты подвергались знаменитому тесту с зеркалом, в котором животным показывали их отражение, чтобы проверить, узнают ли они себя. Исследование 2016 года показало, что манты не пытались социально взаимодействовать со своим отражением и демонстрировали "частые необычные и повторяющиеся движения перед зеркалом, предполагающие проверку на непредвиденные обстоятельства (когда животное движется, чтобы проверить, движется ли его отражение)".

Исследователи отметили, что для подтверждения того, является ли это самосознанием, необходим тест с отметками. Еще одним многообещающим кандидатом на прохождение зеркального теста является рыба-чистильщик, поскольку ученые наблюдали, как она соскребает татуировку паразита, если видит себя в зеркале.

"У мант, возможно, самый большой мозг среди всех рыб в океане, но мы не можем предполагать, что это напрямую связано с интеллектом", - сказано в статье.

Интересно, что мы не можем называть рыбу глупой из-за отсутствия навыка, который вообще не приносит ей никакой пользы. Алесия Картер из Лондонского университетского колледжа, эксперт по поведению животных отметила:

"Я думаю, многие исследователи понимают, что "интеллект" - это сложная концепция для определения и еще более сложная для "честной" проверки". История проведения тестов даже в пределах одного вида (людей) настолько сложна, что я не думаю, что будет полезно говорить, что, например, шимпанзе умнее горилл (или лунных рыб, или комодских варанов и т. д.). Умнее в каком смысле? Сурикаты, ящерицы и бабуины должны ориентироваться в своих мирах. Но, по большей части, неважно, что у них разный интеллект. Они достаточно умны в разных отношениях, чтобы выжить и, надеюсь, преуспеть в мире, что и важно. Мы много внимания уделяем тем видам интеллекта, которые мы ценим, но у животных есть некоторые довольно впечатляющие интеллекты, к которым у нас вообще нет доступа".

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