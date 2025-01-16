Эти существа живут в самых суровых условиях на Земле.

Морской мир мало кто может увидеть, однако в нем живет много существ, которые кажутся невозможными. Обитатели этих глубин могут быть как жутко красивыми, так и очень причудливыми. Поэтому американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс рассказал для Forbes о 5 обитателях морского мира, которые поражают своим видом.

Морские ангелы

Эти моллюски напоминают маленьких небесных существ, однако на самом деле они являются безжалостными хищниками. Обычно они охотятся на морских бабочек, то есть крошечных родственников улиток, которые дрейфуют в океане.

"Эти крошечные, прозрачные моллюски без раковины - чудо эволюции, привлекающие внимание своими грациозными "крылатыми" движениями и полупрозрачным телом.Морские ангелы длиной от 1 до 3 дюймов машут своими крыловидными плавниками - которые на самом деле являются видоизмененными структурами ног - с ритмом, имитирующим полет. Их почти призрачная полупрозрачность открывает ярко-оранжевые внутренние органы, придавая им потустороннего сияния", - отметил Треверс.

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По словам биолога, эти существа также могут менять пол. Сначала они рождаются самцами, но с возрастом превращаются в самок, благодаря чему обеспечивается их репродуктивный успех.

"Эта замечательная адаптация обеспечивает гибкость в размножении, позволяя им играть любую роль в зависимости от стадии жизни и потребностей их популяции. Во время спаривания они сплетаются в медленных, вихревых объятиях, создавая подводный танец, который может длиться до четырех часов", - добавил исследователь.

Удильникообразная рыба

Такая рыба, по словам Треверса, является воплощением глубоководных странностей. В частности этот хищник любит жить в сумерках и в полночь, где солнечного света так же мало, как и пищи.

Самой известной особенностью этой рыбы является то, что она светится. Благодаря этому она заманивает добычу на достаточное расстояние, чтобы ее можно было съесть.

"Эластичная челюсть и расширяющийся желудок позволяют рыбе-рыбалке поглощать добычу, которая вдвое больше ее, минимизируя энергозатраты в среде обитания, где пищу трудно найти. Однако, самым удивительным приспособлением является, пожалуй, ее репродуктивная стратегия", - считает биолог.

Отмечается, что в безграничной пустоте морских глубин этому существу сложно найти для себя пару. Поэтому чтобы решить эту проблему самцы прибегают к необычному решению - "половому паразитизму".

"Найдя самку с помощью химических сигналов, самец вгрызается в ее кожу и сливается с ее телом, объединяя их кровеносные системы. Со временем самец атрофируется, превращаясь в придаток, вырабатывающий сперму. Для самки это обеспечивает надежное снабжение спермой, тогда как самец получает выгоду от постоянного питания, избавляясь от необходимости добывать пищу", - объяснил Треверс.

Акула-гоблин

Это существо выглядит так, словно выплыло прямо из доисторической эпохи. По словам биолога, так на самом деле и произошло. Такой вид является редким и известен тем, что является одним из древнейших хищников уже более 100 млн лет, которые патрулируют морские глубины.

"Возможно, она и древняя по своему происхождению, но акула-гоблин всегда опережала свое время. Ее длинная морда оснащена сенсорными органами, которые называются ампулами Лоренцини, обнаруживающими слабые электрические поля, которые излучает находящаяся поблизости добыча", - подчеркнул исследователь.

Поэтому как только акула находит цель, то выдвигает свою челюсть вперед, хватая жертву зубами, которые похожи на гвозди.

Рыба-капля

Рыба-капля, вероятно, является самым уродливым существом, которое когда-либо существовало. Она стала известной из-за своего комично обвисшего вида, отметил Треверс.

Однако под поверхностью океана рыба-капля больше похожа на обычную рыбу, которая имеет мягкое, рыхлое тело, приспособленное к жизни под большим давлением.

"В своей естественной среде обитания желатиновое тело рыбы-пузырька действует как разумное приспособление. Не имея плавательного пузыря, который бы регулировал плавучесть - структура, которая бы разрушилась под таким экстремальным давлением, - рыба полагается на свою жировую ткань низкой плотности, чтобы без труда зависать над морским дном", - объяснил биолог.

Однако, когда рыбу поднимают на поверхность, то резкое изменение давления приводит к деформации ее тела, из-за чего мягкие ткани расширяются, а структура разрушается, создавая вид, как будто она тает.

"Рыба-плавунец - вовсе не страшный хищник, а покорное и пассивное создание. Она просто плавает, ожидая мелких ракообразных или съедобные частицы, которые окажутся на ее пути. Ее низкоэнергетический образ жизни является лучшим приспособлением к жизни в условиях дефицита ресурсов, доказывая, что в морских глубинах даже лень может быть стратегией выживания", - отметил эксперт.

По словам биолога, адский вампир является мастером выживания в одной из самых суровых сред на Земле.

"Самой яркой особенностью кальмара-вампира являются его огромные глаза, которые относительно размера тела являются крупнейшими среди всех известных животных. (В абсолютном измерении существо с самыми большими глазами в мире также является глубоководным кальмаром - колоссальным кальмаром)", - добавил Треверс.

Также это существо отличается от других своим рационом. Это совсем не хищник, ведь он питается "морским снегом", то есть смесью отмерших органических веществ, фекалий и другого мусора, который появляется с поверхности океана.

Другие интересные факты о животных

Ранее исследователь рассказал о птице с ядовитыми перьями. Эта птица является переносчиком яда, который может привести к параличу и даже остановке сердца человека.

Также были названы животные с самыми длинными хвостами. По словам экспертов, по длине хвоста в соотношении к телу "чемпионом" является шестилинейная длиннохвостка.

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