По словам исследователей, эти коты не будут вредить людям.

После более 100 лет отсутствия европейских диких кошек в юго-западной Англии, средняя часть графства Девон была признана пригодной для проживания их популяции. К такому выводу пришли ученые, проведя исследование в течение двух лет, пишет The Guardian.

Отмечается, что эта местность имеет леса, которые важны для обеспечения укрытия и мест для ночлега, а ее малоинтенсивные луга и кустарники создают хорошие условия для охоты.

Согласно исследованию, дикие коты не будут вредить людям, сельскохозяйственным животным и домашним любимцам. Поэтому ученые предполагают выпустить от 40 до 50 животных, однако не ранее 2027 года.

"Могут возникнуть некоторые препятствия. Скрещивание диких котов с дикими/домашними котами является проблемой для популяций диких котов в Шотландии, что угрожает генетической безопасности вида", - предупредили в публикации.

Также для этой инициативы необходимо сотрудничество с местными общинами и организациями по защите кошек для поддержки программы стерилизации диких и домашних представителей этого вида.

Что известно о европейских диких котах?

Европейские дикие кошки, которых также называли "лесными котами", когда-то были широко распространены на юго-западе Англии. Однако века преследований, потеря и фрагментация их любимых мест обитания привели к исчезновению этих животных на большей части ареала. Исследователи считают, что последние дикие кошки юго-запада выжили в Эксмуре до середины 19 века.

"Интересно, что этот отчет свидетельствует о том, что дикие коты могут снова стать частью природы региона. Возвращение этого критически угрожаемого вида станет еще одним шагом в восстановлении нашей родной дикой природы и поможет восстановить равновесие местных экосистем. Дикие кошки когда-то были распространены в наших сельских местностях, а сегодня они остаются важной частью лесных массивов во всей континентальной Европе, включая Германию, Францию, Испанию и Италию. Впереди еще много работы, прежде чем первые дикие кошки смогут быть выпущены на юго-западе. Ключевое значение будет иметь честный и открытый диалог с заинтересованными сторонами", - отметила руководитель проекта с дикими котами юго-запада в Devon Wildlife Trust Кэт Джеффс.

В The Guardian отметили, что единственные коты, которые остались в Великобритании, живут в Шотландском нагорье. Несмотря на то, что в 1988 году диким котам был предоставлен статус охраняемого вида, сегодня они классифицируются как вид, находящийся под угрозой исчезновения, ведь в дикой природе осталось всего 115 особей.

Почему дикие коты не угрожают людям и домашним животным?

В издании отметили, что рацион диких котов преимущественно состоит из распространенных видов, а 75% их добычи - это мелкие млекопитающие, среди которых полевки, крысы, лесные мыши и кролики.

"Дикие кошки не представляют угрозы для людей, домашних животных или сельскохозяйственных животных, таких как ягнята. Коммерческую и домашнюю птицу можно защитить от диких котов с помощью тех же мер, которые применяются для защиты от существующих хищников, таких как лисы", - добавляют в публикации.

