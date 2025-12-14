Животные постепенно адаптируются к новым условиям существования.

Глобальное потепление и вызванные им изменения климата заставляют диких животных адаптироваться к новым условиям. Это в частности касается белых медведей в Северной Атлантике, у которых ученые заметили изменения на генетическом уровне, пишет DailyMail.

Так, ученые обнаружили прямую связь между повышением температуры на юго-востоке Гренландии и изменениями в ДНК местной популяции белых медведей.

По словам автора исследования доктора экологии Элис Годден из Университета Восточной Англии, это открытие дает определенную "надежду" на то, что белые медведи смогут адаптироваться к новым условиям и не вымрут.

В рамках исследования ученые проанализировали образцы крови, взятые у белых медведей из двух разных регионов Гренландии, и сравнили активность "прыгающих генов".

Как пояснили ученые, такие гены особенно активны в экстремальных условиях, например, когда животное голодает, или находится в некомфортных погодных условиях. Активность этих генов может привести к появлению как вредных, так и полезных мутаций. Но полезные мутации закрепляются, тогда как вредные постепенно отпадают.

Сравнение генов медведей из двух разных популяций показало, что активнее мутируют те, что живут на юге, где климатические изменения заметны. Иными словами, происходит естественный процесс адаптации к выживанию во все более теплых условиях с меньшим количеством льда и снега.

Обнаруженные изменения влияют как на метаболизм животных и их способность переносить более высокие температуры, так и на способность питаться грубой растительной пищей.

Другие примеры мутации современных животных

Как писал УНИАН, в США городские еноты, подобно лисам в украинских городах, все больше приспосабливаются к жизни рядом с людьми, питаясь на свалках и избегая хищников. Это уже привело к заметным эволюционным изменениям: морда городских енотов в среднем на 3,56% короче, чем у диких, и такая тенденция прослеживается по всей стране.

Ученые связывают эти изменения с новыми условиями существования - избытком пищи и относительной безопасностью, которые отбирают менее агрессивных и более толерантных к людям животных. По словам исследователей, городские еноты находятся на раннем этапе одомашнивания и проходят процессы, подобные тем, что когда-то пережили волки на пути к сосуществованию с человеком.

