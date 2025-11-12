Интересно, что примерно 90 процентов ледяных гигантов скрыто под водой.

Айсберги - ледяные великаны, главным источником которых является Антарктика, бывают величиной с машину или дом, а иногда достигают масштабов целого города или страны.

Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре. Украинские исследователи сделали и обнародовали видео, на котором ледяные гиганты, напоминающие трейлер фэнтези-фильма.

Говорится, что самый большой из зафиксированных в мире айсбергов - B-15 - имел площадь около 11 тыс. кв. километров. Это равно территории Катара или острова Ямайка. В 2000 году он откололся от Антарктиды, а затем распался на меньшие части.

"Интересно, что примерно 90 процентов айсберга скрыто под водой. То, что мы видим над поверхностью, - лишь небольшая часть. Именно отсюда и происходит известное выражение "верхушка айсберга", - отмечают ученые.

Напомним, ранее украинские полярники обнародовали фото айсберга, который был похож на белый сэндвич с синей прослойкой. По словам ученых, когда-то давно этот айсберг был частью ледника на суше и тогда в нем образовалась трещина, которая заполнилась талой водой и замерзла.

Именно это и есть синяя полоса. Тогда трещина проходила вертикально, но потом кусок откололся и перевернулся. Это предположение подтверждают едва заметные полосы на белой части - фирновом льду.

Он образуется наслоениями снега, который под действием собственного веса сжимается до структуры пористого шоколада, с замкнутыми пузырьками воздуха. Вероятно, материнский ледник "сэндвича" был малоподвижен, потому что трещины именно таких ледников имеют большую склонность к герметизации. Поэтому вода, заполнившая трещину, не вытекла, а имела время, чтобы замерзнуть и крепко склеить расколотые половинки "бутерброда".

