В Чернобыльской зоне горел "рыжий лес" - ГСЧС

В последние дни на территории "рыжего леса" наблюдались локальные возгорания.

На территории деревьев, прилегающих к Чернобыльской АЭС, более известных как «рыжий лес», 12-13 апреля наблюдались локальные возгорания.

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Об этом Hromadske сообщила пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан.

«Такая категория как «рыжий лес»... сам лес перестал существовать еще много лет назад, когда он был уничтожен и закопан после аварии на ЧАЭС. Действительно, есть территория, которая условно называется «рыжий лес». Вчера-позавчера вблизи этих территорий были очаги возгорания», - рассказала она.

По словам пресс-секретаря ГСЧС, сейчас все эти ячейки уже ликвидировали.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 га.

6 апреля правоохранители задержали подозреваемого в причинении пожара. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил полицейским молодой человек, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. После чего огонь ветром перекинуло дальше, а он уже не смог справиться и погасить костер.

Задержанному мужчине вручено подозрение в причинении пожара по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.