Ветер из охваченной огнем Чернобыльской зоны дует в сторону Киева (карта)

В соответствии с картой, воздух из охваченной огнем Чернобыльской зоны будет направляться в сторону Киева.

Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности обнародовал карту и прогноз перемещения потенциально загрязненных воздушных масс в результате пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения на 13-14 апреля.

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Согласно информации на карте, 14 апреля воздух из охваченной огнем Чернобыльской зоны будет направляться в сторону Киева.

По информации ГСЧС, по состоянию на 7:00 14 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечено 415 человек и 98 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 13 апреля совершено 227 сбросов воды – 538 тонн.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 га.

6 апреля правоохранители задержали подозреваемого в совершении пожара. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил полицейским молодой человек, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. После чего огонь ветром перекинуло дальше, а он уже не смог справиться и погасить костер.

Задержанному мужчине вручено подозрение в причинении пожара по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.