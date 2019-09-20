В Интерполе рассказали, как побороть лесную преступность в Украине

В Интерполе отмечают, что незаконная вырубка лесов влияет и на верховенство права, способствует даванню взяток, повышению уровня коррупции, влияет на социальное положение людей.

Лесная преступность состоит из незаконной вырубки леса, его транспортировки, переработки, отмывания денег и экспорта древесины незаконного происхождения. Поскольку полученные от незаконной деятельности деньги нужно отмывать, Интерпол, кроме прочего, занимается и финансовыми расследованиями. Если отследить куда идут деньги - можно выйти на криминальные структуры.

Об этом пишет ТСН.uа.

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В Интерполе отмечают, что незаконная вырубка лесов влияет и на верховенство права, способствует даванию взяток, повышению уровня коррупции, влияет на социальное положение людей. Речь идет об избежании уплаты налогов и отмывания средств, которые в случае попадания в бюджет страны могли бы быть направлены на социальные нужды населения.

"Кто-то набивает карманы миллиардами долларов, но это подрывает финансовое и социальное положение людей, живущих на Земле. Поэтому важно понимать, что лесная преступность ведет к многочисленным нарушениям, и даже убийствам", - утверждает сотрудник уголовного розыска Отдела экологической безопасности Интерпола Саса Браун.

В Восточной Европе, в частности, зафиксировано немало случаев, когда журналисты и полицейские во время расследований сталкиваются с запугиванием, а в худших ситуациях их могут убить. Были случаи, когда человек давал показания или интервью СМИ, а на следующий день его находили мертвым, говорит Браун.

Интерпол осуществляет надзор и дистанционное наблюдение, в частности, со спутников. Неправительственные организации часто используют спутники и дроны, чтобы показать вырубку на защищенных территориях.

Также правоохранители осуществляют визиты к местам лесозаготовки или складам, проверяют разрешения и выполнения требований законодательства, определяющих пути экспорта и импорта и осуществляют их блокировку.

Интерпол использует новейшие технологии для отслеживания древесины, которые сейчас разрабатываются для того, чтобы выявлять ее происхождения. Они также могут использовать пластиковые ярлыки, штрих-коды, краски, нанесены отметки - но самое главное - это анализ ДНК, чтобы доказать, откуда происходит древесина. Конечно, для таких анализов нужны специальные лаборатории, которые есть далеко не во всех европейских странах.

Інтерполовец Саса Браун в комментарии подчеркнул, что в первую очередь должны быть решены именно те проблемы, которые связаны с коррупцией и взяточничеством.

Он высказал мнение, что запрет на экспорт древесины с одной стороны, направлен на защиту украинского леса и поддержку местной промышленности для переработки древесины. Но проблему с вывозом древесины за пределы страны это не решает.

Стойкость в борьбе с транснациональной организованной преступностью, по его словам, должны обеспечивать независимые правоохранительные силы. И здесь главный вызов - это взяточничество.

“Если правоохранители получают 200-300 долларов в месяц, обычно они соглашаются на предложенные 500 долларов за то, чтобы закрыть глаза на незаконную деятельность. Поэтому здесь важно, чтобы государство предложило достойную зарплату работникам правоохранительных органов, чтобы они не соглашались на получение взяток”, - замечает он.

"Если посмотреть на восточноевропейский регион, мы имеем коррумпированных чиновников в правительственных органах власти, на высоком уровне, имеем коррумпированных чиновников на таможенной и пограничной службе. Сейчас трудно сказать, что проблему можно решить, поскольку нам нужно в первую очередь искоренить коррупцию и взяточничество", - добавил Браун.

Интерпол, по его словам, готов продолжать сотрудничество с украинскими правоохранителями, в частности со следователями НАБУ, сотрудничество с которыми Браун оценивает достаточно высоко.

"У нас налажено сотрудничество с НАБУ, они являются великолепными следователями, - говорит он. - Кроме того, и общественность должна осознавать, что происходит в стране и осуществлять общественный контроль - каждая страна нуждается в этом".