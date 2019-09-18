В WWF рассказали, как нелегально вырубленные украинские леса становятся древесным углем для ЕС

Одним из ключевых покупателей древесного угля из Украины является Польша.

Официально около 22% древесного угля для гриля, который импортирует ЕС, родом из Украины, но реальная цифра больше, так как часто происхождение угля на упаковках указывают некорректно.

Об этом заявил, открывая в Киеве семинар по противодействию лесной преступности, ведущий консультант по вопросам лесной политики WWF (Всемирный фонд природы) в Германии Йоханнес Захнен. По его словам, об этом свидетельствуют исследования и статистика, которые имеет WWF, пишет Радио Свобода.

Так, одним из ключевых покупателей древесного угля из Украины является Польша, в то же время именно она является среди крупнейших поставщиков угля-гриль в Германию. Собственно украинского продукта на рынке – всего 12%.

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Йоханнес Захнен уточняет, что проверки угля разных производителей, выявили нарушения в 86% случаев, в частности – неправильно указаны содержание и страна происхождения, или есть признаки того, что древесина для угля срублена нелегально.

Также, добавляет исследователь, с момента запрета экспорта из Украины леса-кругляка государство за два года почти вдвое нарастило экспорт древесного угля.

По словам эксперта WWF, лесная преступность является комплексной проблемой для нескольких стран-соседей, поскольку преступные группы являются интернациональными и связанными с местной коррупцией. Во Всемирном фонде природы предлагают использовать для выявления и предотвращения лесной преступности современные технологии – спутниковое наблюдение, радиометки на древесине, анализ ее ДНК, определение сорта древесины поисковыми собаками. Также в WWF подчеркивают, что борьба с лесной преступностью должна происходить синхронно с антикоррупционными реформами.

По данным Интерпола, экологическая преступность является третьей по доходности в мире. Так, наибольшая ее часть, преступления, связанные с древесиной, ежегодно приносят преступным группировкам мира от 51 до 152 миллиардов долларов.