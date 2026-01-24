'Звезда Чистой Земли' за $300 млн: на Шри-Ланке нашли самый большой сапфир в мире

Камень весом 3563 карата официально сертифицировали в Коломбо, но его дальнейшая судьба и реальная рыночная цена остаются неопределенными.

В Коломбо официально подтвердили гемологическую сертификацию уникального звездчатого сапфира весом 3563 карата, который считается крупнейшим в мире в своей категории. Драгоценный камень получил название "Звезда Чистой Земли" и был оценен примерно в 300 миллионов долларов, пишет Forbes.

Открытие и сертификация

Сапфир был найден в 2023 году на юге Шри-Ланки вблизи города Ратнапура – региона, известного как "город драгоценностей". Только спустя более двух лет после открытия анонимные владельцы подтвердили его сертификацию в Коломбо.

Американский гемологический институт признал камень крупнейшим природным фиолетовым звездчатым сапфиром в мире.

Чем уникален камень

Вес сапфира составляет 3563 карата, что делает его почти в семь раз больше легендарной "Звезды Индии". Камень еще не шлифовали и не полировали.

Помимо размера, высокую ценность "Звезды Чистой Земли" определяет ее качество. Сапфир имеет четко сформированную шестиугольную "звезду", которая появляется благодаря иголкам рутила внутри камня. По словам специалистов, такая оптическая чистота без внутренних примесей является чрезвычайно редкой.

Почему он фиолетовый и такой дорогой

В отличие от классических синих сапфиров, камень имеет естественный фиолетовый оттенок. Сочетание цвета, массы и чистоты свидетельствует об исключительных геологических условиях, при которых он формировался в земной коре на протяжении тысячелетий.

Именно эта совокупность факторов и стала основанием для предварительной оценки в 300 миллионов долларов.

Для сравнения, известная голубая "Звезда Индии" весом 563 карата, хранящаяся в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, имеет многовековую историю и стала легендой не только из-за красоты, но и из-за громкой кражи 1964 года – крупнейшего ограбления драгоценностей в истории США.

Анонимные владельцы и неопределенная судьба

Консорциум владельцев "Звезды Чистой Земли" решил остаться анонимным и не объявлял о намерениях продавать камень. Объявленная оценка не означает, что сапфир будет выставлен на рынок.

Реальная стоимость таких уникальных камней остается условной и зависит от рыночных колебаний, спроса и политической стабильности в мире.

