Прежде чем приступить к бурению скважины, важно знать все связанные с этим юридические и геологические аспекты.

Собственная скважина кажется простым решением для обеспечения дома водой, однако вопросы ее глубины, качества воды и законности бурения значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Специалисты Института геологии рассказали в комментарии УНИАН, с какой глубины на самом деле можно пить воду и правда ли, что более глубокие скважины дают более чистую воду. А адвокат-партнер Lawyer HUB Мария Конрадий рассказала, нужно ли разрешение на бурение и как его получить.

Как понять, можно ли пить воду из скважины – зависит ли это от глубины

По словам экспертов, глубина скважины для частного дома может быть разной, ведь все зависит от конкретной местности и ее геологических особенностей. Так, например, важную роль играет структура грунтов, наличие песчаных, глинистых или каменистых слоев, а также глубина их залегания:

"Например, в пределах Закарпатской области глубина залегания питьевых вод может составлять от 5 м, тогда как в отдельных регионах центральной Украины этот показатель составляет сотни метров".

В целом ученые подтвердили общеизвестный факт о том, что чем глубже скважина, тем чище вода.

Так, по их словам, ближайший к поверхности слой воды действительно является наименее защищенным от внешних воздействий и чаще подвергается загрязнению – в частности из-за осадков, стоков или деятельности человека.

Зато более глубокие слои обычно имеют естественную защиту в виде плотных слоев почвы или пород, которые выполняют роль барьера и снижают риск попадания вредных примесей.

Однако они также отметили, что важно не только то, на какой глубине находится питьевая вода, но и какой у нее состав.

Какова вода на глубине 30 метров и более – можно ли ее пить без фильтрации

Дело в том, что с увеличением глубины повышается уровень минерализации воды:

"Это означает, что в ней может содержаться больше растворенных солей и минералов, что не всегда положительно влияет на ее вкусовые качества и пригодность к употреблению без дополнительной очистки".

Поэтому нет смысла задавать вопросы типа, можно ли пить воду из скважины глубиной 50 метров – ведь ответ может кардинально отличаться в зависимости от места.

Например, если в пределах конкретной местности в этом интервале залегают питьевые воды, пригодные для употребления в соответствии с санитарными нормами и правилами – то да, можно. Но сначала нужно обязательно выяснить все эти условия.

А вот в том, как узнать, на какой глубине находится артезианская вода, могут возникнуть трудности, особенно если участок расположен вдали от застроенных зон. Для этого необходимо заказать разведочное бурение, изучить карты гидрогеологических служб или поинтересоваться у владельцев соседних скважин.

Таким образом, ключевым фактором является не глубина скважины, а качество воды, которое можно оценить после анализа химического состава, наличия биологических загрязнений и радиационных показателей. По этому поводу специалисты подчеркнули, что определить качество воды по внешним признакам невозможно и такие "суждения следует формировать исключительно на основе анализов из лабораторий, обладающих соответствующими действующими свидетельствами об аккредитации".

Скважина для воды – законы и нормы с точки зрения юриспруденции

Кроме того, какой должна быть глубина скважины для питьевой воды, важно понимать и какое у нее должно быть правовое основание.

Юрист пояснила, что если речь идет об использовании подземных вод для собственных бытовых нужд (например, для частного дома), в большинстве случаев специальное разрешение на пользование недрами не требуется.

Однако это правило действует только в том случае, если добытая вода не используется для бизнеса, например, для производства, работы автомоек или в аграрном секторе, где предполагается значительное потребление воды (более 5 кубов в сутки). Также важным ограничением является то, что скважина не может использоваться для централизованного водоснабжения.

В то же время возникает логичный вопрос: как именно контролируется этот показатель. По словам адвоката, такие случаи обычно выявляются довольно просто:

"Информация может поступить от посторонних лиц – в частности, соседей, которые обращаются с жалобами относительно вероятной незарегистрированной предпринимательской деятельности или чрезмерного использования воды".

Более того, в городах и многих селах, где действует централизованное водоснабжение, учет ведется с помощью счетчиков. Они позволяют четко отслеживать, сколько воды потребляет конкретное домохозяйство, и работники коммунальных служб периодически проверяют соответствие показателей количеству зарегистрированных жителей.

На какую глубину можно бурить скважину без разрешения – имеет ли это значение

Конрадий отметила, что закон не устанавливает, какая глубина скважины для воды разрешена, а какая – нет. То есть решающим фактором является именно цель и объемы использования воды, а не технические параметры ее добычи:

"То есть даже глубокая скважина может быть законной без специального разрешения, а неглубокая – незаконной, если вода из нее используется для нужд бизнеса".

А вот для получения разрешения на бурение в коммерческих целях, по ее словам, обычно необходимы документы, подтверждающие право собственности или пользования землей, а также кадастровый номер участка (он указывается в выписке из государственного реестра). Кроме того, важно соблюдать требования по размещению скважины в соответствии с санитарными нормами.

Также эксперт уточнила, что буровая компания, со своей стороны, должна быть официально зарегистрирована, иметь соответствующие виды деятельности (КВЭДы), использовать технически исправное оборудование и привлекать квалифицированных специалистов.

Что будет, если пробурить скважину без разрешения

В случае нарушения правил ответственность может быть различной – от сравнительно небольших административных штрафов (340–680 грн для граждан и 680–1700 грн для должностных лиц) до уголовной ответственности и значительных штрафов (17 000 грн и более).

Кроме того, по словам специалиста, контролирующие органы могут выдать предписание об устранении нарушений или даже потребовать ликвидацию скважины, если ее использование является незаконным или представляет угрозу для окружающей среды:

"Каждая ситуация рассматривается индивидуально: это может быть как административное, так и уголовное дело – в зависимости от обстоятельств. При этом обжаловать штраф можно только через суд".

В итоге эксперт напомнила, что отдельные службы (например, коммунальные) могут лишь зафиксировать нарушение и выдать предписание, но не всегда имеют полномочия привлекать к ответственности.

справка Мария Конрадий Адвокат, партнер юридической компании «Lawyer HUB» Специализируется на вопросах гражданского и хозяйственного права.

