Ученые раскрыли новые факты о морских ежах.

Ученые выяснили, что морские ежи обладают удивительно сложной нервной системой, функционирующей как мозг, который распространен по всему телу. Более того, группа биологов обнаружила удивительные сходства их нервной системы с мозгом позвоночных, пишет Daily Galaxy.

В исследовании, проведенном под руководством биолога Джека Ульриха-Лютера из Берлинского музея естественной истории, раскрываются новые удивительные факты о морских ежах. Например, в отличие от большинства животных, у которых мозг и центральная нервная система расположены в голове, морские ежи не следуют этой типичной схеме.

Ученые поделились, что в личиночном состоянии морские ежи имеют двустороннюю симметрию, подобно людям. По мере созревания у них развивается радиальная симметрия с пятикратным узором, распространяющимся по всему телу.

По словам исследователей, у морских ежей есть то, что можно описать как "мозг всего тела", а не традиционный централизованный мозг. Одним из самых удивительных открытий стало обнаружение разнообразия нейронов по всему телу этих существ. Ученые считают, что многие из этих нейронов экспрессировали гены, схожие с теми, которые обнаруживаются в центральной нервной системе позвоночных.

Также исследователи обнаружили, что гены, ответственные за функции мозга у позвоночных, были активны и в нервной системе морского ежа. Это указывает на эволюционную конвергенцию между этими морскими существами и животными с более знакомой нейронной архитектурой.

Ульрих-Лютер отметил, что эти клетки очень похожи на фоторецепторы, которые есть в сетчатке человека. Также интересно то, что они имеют несколько типов световых рецепторов, что позволяет предположить, что способность морского ежа воспринимать свет гораздо сложнее, чем ранее предполагали ученые.

