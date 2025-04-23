Глобальное потепление полностью меняет облик нашей планеты, говорят ученые.

Почти все коралловые рифы Земли оказались под ударом самого масштабного и разрушительного обесцвечивания за всю историю наблюдений. об этом пишет AP.

По данным ученых, уже 84% рифов подверглись воздействию экстремального теплового стресса.

Это уже четвёртая глобальная волна обесцвечивания с 1998 года. Она превзошла по масштабам предыдущую, произошедшую в 2014–2017 годах. Тогда пострадали около двух третей рифов. На этот раз потепление океанов, начавшееся в 2023 году, нанесло удар гораздо мощнее — и неизвестно, когда оно пойдёт на спад.

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"Мы наблюдаем нечто, что полностью меняет облик нашей планеты и способность наших океанов поддерживать жизнь и средства к существованию", - говорит исполнительный секретарь Международного общества коралловых рифов Марк Икин.

Корраловым рифам грозит вымирание

2024 год стал самым жарким в истории планеты. Большая часть тепла аккумулируется именно в океанах. Средняя температура морской поверхности вне полярных зон достигла рекордных +20,87°C, что критично для кораллов.

Кораллы — не просто красивая часть подводного мира. Они жизненно важны для морской экосистемы, рыболовства, туризма и даже защиты берегов от штормов. Их называют "тропическими лесами океана", ведь в коралловых рифах обитает около 25% всех морских видов.

В прошлом году УНИАН писал, что воды Большого Барьерного рифа стали самыми горячими за последние 400 лет.

Кченые также впервые удалось вырастить устойчивые к теплу кораллы.

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