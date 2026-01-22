Ядерная катастрофа: бомбардировщик США разбился в Гренландии, раскрыв секретную миссию

Ядерные бомбы взорвались над льдами, радиацию скрывали, а союзники едва не разорвали отношения.

В 1968 году американский стратегический бомбардировщик с ядерным оружием на борту потерпел крушение над Гренландией, раскрыв секретную операцию США и вызвав дипломатический скандал с Данией, пишет Wionews.

Полет над льдами

В разгар Холодной войны бомбардировщик B-52G Stratofortress вылетел с авиабазы Платтсбург в Нью-Йорке и направлялся к американской базе Туле в Гренландии. Миссия была частью секретной программы по мониторингу возможного ракетного удара СССР.

На высоте более 10 тысяч метров на борту самолета вспыхнул пожар, который вывел из строя электросистемы. Экипаж объявил чрезвычайную ситуацию и начал эвакуацию.

Четыре термоядерные бомбы взорвались

После катапультирования экипажа самолет врезался в лед. Один член экипажа погиб. На борту находились четыре термоядерных боеприпаса, которые не осуществили полной ядерной детонации, но их обычные взрывные заряды сработали.

В результате взрывов радиоактивные обломки разлетелись на несколько километров. В окружающую среду попали плутоний, уран, америций и тритий, создав серьезную угрозу безопасности.

Дания узнала о запрещенной ядерной миссии

Инцидент вызвал возмущение в Дании, которая еще с 1957 года официально придерживалась политики безъядерной территории. Катастрофа раскрыла факт: США почти регулярно осуществляли полеты ядерных бомбардировщиков над Гренландией – несмотря на позицию Копенгагена.

"Здания на базе Туле тряслись, как будто произошло землетрясение", – вспоминал очевидец Джеффри Карсвелл.

Секретная операция "Hard Head"

Разбитый B-52 был частью сверхсекретной программы Стратегического воздушного командования США Hard Head. Она входила в операцию "Хромированный купол", которая предусматривала круглосуточное патрулирование неба ядерными бомбардировщиками на случай войны с СССР.

Дания настаивала на полном вывозе радиоактивных материалов, но США сначала отказались. Только после предупреждений ученых о долгосрочной угрозе для региона американская сторона согласилась на масштабную очистку.

Миллион галлонов радиоактивных отходов

Операция по ликвидации последствий завершилась в сентябре 1968 года и стоила 9,4 миллиона долларов в современном эквиваленте. В США вывезли более миллиона галлонов радиоактивных отходов, а около 90% плутония было собрано с поверхности льда.

Впрочем, ученые предупреждали, что часть загрязнения могла остаться под льдом и со временем дрейфовать вдоль побережья Гренландии из-за таяния ледников.

