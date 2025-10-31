Сейчас Китай имеет значительно меньше боеголовок, чем у США и России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия "на равных условиях" с Россией и Китаем. Это вызвало неопределенность относительно продолжающегося уже несколько десятилетий моратория США на такие испытания, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что в заметке, опубликованной в соцсети, глава Белого дома указал, что этот процесс "начнется немедленно". Трамп не предоставил деталей, что именно будут предусматривать испытания, в частности будут ли они связаны с использованием реальных ядерных вооружений.

Примечательно, что заявление Трампа прозвучало после сообщений Москвы о проведении испытаний двух ядерных боеголовок с ядерным двигателем, хотя президент России Владимир Путин воздержался от проведения ядерного подрыва.

Видео дня

В публикации говорится, что США, Россия и Китай являются подписантами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) 1996 года, который запрещает "любые испытательные взрывы ядерного оружия или любые другие ядерные взрывы".

Однако договор так и не вступил в силу, поскольку несколько ключевых стран, включая США, не ратифицировали его. Более того, в 2023 году Россия отменила свою ратификацию договора, ссылаясь на то, что Вашингтон этого не сделал.

Издание решило вспомнить историю ядерных испытаний США, России и Китая:

Последний раз официальные испытания были в 1990 году, то есть, еще во времена Советского Союза. Однако, еще во время первого президентства Трампа один высокопоставленный американский чиновник заявлял, что Россия "вероятно" провела тайные испытания ядерного оружия малой мощности. Трамп осудил успешное испытание крылатой ракеты с ядерным двигателем и ядерной боеголовкой, о котором сообщил российский диктатор Владимир Путин в воскресенье, 26 октября. Он посоветовал главе Кремля сосредоточиться на прекращении войны в Украине.

Китай. Согласно данным, в последний раз Китай испытывал ядерное оружие в 1996 году. Однако, издание отмечает, что в течение последних лет страна приняла меры для значительного увеличения своих запасов'По мнению независимых аналитиков, это было одной из "крупнейших и самых быстрых кампаний по модернизации" среди девяти государств, которые, как известно, имеют ядерное оружие. Министерство обороны США в 2024 году поделилось прогнозом, что к 2030 году Китай превысит 1000 боеголовок, тогда как Стокгольмский международный институт исследований мира оценивает, что он имеет около 600. Однако, эти цифры все еще значительно отстают от показателей США и России, которые, по оценкам института, имеют соответственно около 3700 и 4300 боеголовок.

Согласно данным, в последний раз Китай испытывал ядерное оружие в 1996 году. Однако, издание отмечает, что в течение последних лет страна приняла меры для значительного увеличения своих запасов'По мнению независимых аналитиков, это было одной из "крупнейших и самых быстрых кампаний по модернизации" среди девяти государств, которые, как известно, имеют ядерное оружие. Министерство обороны США в 2024 году поделилось прогнозом, что к 2030 году Китай превысит 1000 боеголовок, тогда как Стокгольмский международный институт исследований мира оценивает, что он имеет около 600. Однако, эти цифры все еще значительно отстают от показателей США и России, которые, по оценкам института, имеют соответственно около 3700 и 4300 боеголовок. США. Издание поделилось, что в период с 1945 по 1992 год США провели более 1000 испытаний ядерного оружия, большинство из которых происходили под землей. Последнее полномасштабное испытание ядерного оружия США состоялось в Неваде в 1992 году. В этом же году президент Джордж Г. В. Буш объявил об одностороннем моратории на испытания ядерного оружия. В 1996 году президент Билл Клинтон подписал договор, который запрещает "любые испытательные взрывы ядерного оружия или любые другие ядерные взрывы".

Один из экспертов поделился с изданием, что, согласно его прогнозу, США понадобится не менее 36 месяцев подготовки, прежде чем они смогут возобновить подземные испытания ядерного оружия на бывшем полигоне в Неваде.

Угрозы России ядерным оружием: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин напомнил о советских ракетах из-за желания вместе с президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином делить экономические проблемы мирового уровня. Свитан отметил, что Путин вернулся в далекое прошлое, получив три "ядерные дубины" с напоминанием о проектах "Буревестник", "Посейдон" и "Сармат". По его мнению, у россиян ничего с "Сарматом" не получится, а "Буревестник" Путин "вытащил", чтобы можно было чем-то похвастаться.

Также мы писали, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что испытания крылатой ракеты "Буревестник" не предусматривали ядерной детонации, поэтому не нарушали запрет на ядерные испытания. Он добавил, что Трамп, как он надеется, получил эту информацию. Поэтому, считает представитель Кремля, испытания "Буревестника" и "Посейдона" не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание.

Вас также могут заинтересовать новости: