6 вещей, которые стоит чистить яблочным уксусом

А также вещи, которые ни в коем случае нельзя чистить уксусом.

Когда наступает время уборки, иногда средство для облегчения этого процесса можно найти в кухонном шкафу. Обычно в уборке используют белый уксус, но и яблочный тоже может пригодиться, пишет Southern Living.

"Яблочный уксус можно использовать для уборки, но очень осторожно. Он эффективен для дезодорирования, удаления грязи и уничтожения некоторых поверхностных бактерий, но он не является дезинфицирующим средством", – рассказала специалистка по уборке из Home Reimagined Жаклин Штайн.

Штайн говорит, что яблочный уксус лучше всего подходит для легкой очистки, но есть некоторые случаи, когда его не следует использовать. Всегда сначала проверяйте средство на небольшом участке, а если сомневаетесь, никогда не смешивайте уксус со средствами на основе отбеливателя. К тому же яблочный уксус всегда следует разбавлять для очистки.

"Чистый яблочный уксус может быть слишком агрессивным для некоторых поверхностей, и, честно говоря, он пахнет сильнее, чем белый уксус. Я рекомендую смешать одну часть яблочного уксуса с одной частью воды в бутылке с распылителем", – говорит Штайн.

Она добавила, что в неразбавленном уксусе можно смочить ткань или губку и протереть определенный участок. Смягчить запах уксуса можно, добавив в него пару капель эфирного масла – лимона или лаванды.

Что можно очистить яблочным уксусом

Если вы готовы включить яблочный уксус в свой режим уборки, вот шесть способов, которыми Штайн рекомендует использовать его дома:

Стекло и зеркала: Разбавленный водой в бутылке с распылителем – как и белый уксус, он оставляет блеск без разводов.

Микроволновая печь: нагрейте миску с водой и небольшим количеством яблочного уксуса, затем вытрите грязь.

Очистка канализации: налейте немного уксуса в канализацию вместе с пищевой содой, чтобы дезодорировать и уменьшить количество жира.

Стирка: Добавьте полстакана в цикл полоскания для смягчения одежды и уменьшения запаха затхлости.

Унитаз: оставьте чашку яблочного уксуса в унитазе на ночь, а затем потрите утром.

Чрезвычайные ситуации с домашними животными на коврах: уксус помогает нейтрализовать запахи, но сначала стоит проверить на небольшом участке.

Однако яблочный уксус не способен нейтрализовать микробы, поэтому не подходит для дезинфекции поверхностей, например, после контакта с сырым мясом.

Что нельзя чистить яблочным уксусом

Есть вещи, для которых даже мягкий яблочный уксус будет слишком агрессивным.

Поверхности из натурального камня, такие как гранит, мрамор или травертин. Уксус сделает поверхность матовой и удалит любой герметик.

Древесина (особенно негерметизированная). Яблочный уксус может высушить ее и повредить покрытие, или даже удалить натуральные масла, высушивая или повреждая древесину.

Электроника или экраны. Кислота для них слишком агрессивна.

В целом эксперт советует всегда читать рекомендации производителя на этикетках и обращать внимание на то, можно ли использовать кислотные чистящие средства.

Можно ли использовать яблочный уксус для очистки от плесени?

Хотя яблочный уксус может помочь с поверхностной плесенью, поскольку он обладает противогрибковыми свойствами, он недостаточно эффективен для более серьезных проблем с плесенью или пористых поверхностей, таких как гипсокартон. Яблочный уксус лучше всего подходит для борьбы с легкой плесенью в таких местах, как подоконники.

Подходит ли уксус для чистки стиральной машины

Напомним, что обычный столовый уксус прекрасно растворяет накипь, убивает бактерии и устраняет запах. Поэтому он стал популярным средством для чистки стиральной машины. Однако уксус достаточно агрессивен, поэтому частое использование может негативно повлиять на резинки и прокладки стиральной машины. Кроме того, он имеет резкий запах, и после этого придется проветривать ванную комнату.

