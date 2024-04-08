Различия сторон обусловлены производственным процессом.

Алюминиевая фольга имеет тусклую и блестящую стороны. Диетолог Ипсита Чакраборти с точки зрения безопасности питания рассказала, есть ли разница в том, какая из них лучше подходит для упаковки или хранения продуктов, пишет indianexpress.com.

"Различия во внешнем виде обусловлены производственным процессом. И то, с какой из сторон контактируют пищевые продукты, никак не влияет на безопасность и здоровье", - отметила она.

Так что, по экспертному мнению специалиста, использование любой стороны алюминиевой фольги не оказывает существенного влияния на пищу.

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"Использование тусклой или блестящей сторон алюминиевой фольги для упаковки или приготовления пищи по своей сути не влияет на пищевую ценность или состав продуктов", - акцентировала Чакраборти.

Отмечается, что метод приготовления и сами ингредиенты оказывают гораздо большее влияние на результат, чем сторона используемой фольги.

По словам диетолога, основные проблемы со здоровьем, связанные с использованием алюминиевой фольги при приготовлении пищи или хранении, связаны с риском попадания алюминия в пищу. Однако такой риск минимален. И обычно органы здравоохранения считают фольгу безопасной для использования на кухне.

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