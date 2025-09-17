Японские ученые провели исследование и нашли ответ на этот вопрос.

Многие люди считают свою кошку членом семьи или близким другом. В то же время сложно не заметить, что они не так охотно идут на контакт как, например, собаки.

Кошки часто предпочитают проводить время в одиночестве, наблюдая за прохожими в окно или расслабляясь на диване. При этом если позвать их, можно столкнуться с абсолютным безразличием.

Почему кошки не подходят, когда их зовешь

Специалист по поведению кошек Джексон Гэлакси, который ведет шоу "Мой кот из ада", объяснил, почему кошка не подходит, когда её зовешь.

"Итак, ваш кот сидит в другом конце комнаты, вы смотрите на него, зовете его по имени, но ничего не происходит. Вы обижаетесь и задаетесь вопросом: "А мой кот вообще узнает мой голос?" - сказал он в своем видео в TikTok.

По словам эксперта, в 2013 году в Токийском университете провели исследование и обнаружили, что только 10% кошек, узнавших голос человека, предприняли какие-либо действия, например, пошевелили хвостом, мяукнули или проявили какой-либо другой интерес.

В ходе исследования хозяева и незнакомцы звали кошек по именам, чтобы посмотреть на реакцию. Те подергивали ушами или оглядывались. Это доказало, что животные слышали и понимали, что зовут именно их.

Несмотря на это, они быстро теряли интерес к ситуации и продолжали заниматься своими делами. Хотя голос хозяина вызывал больше отклика, они все равно не вставали, чтоб подойти к нему.

"Так что если вы когда-нибудь думали, что ваш кот знает, что это вы, но предпочитает вас игнорировать, вы были правы", - сказал Джексон.

Пользователи соцсети активно комментировали видео. Они подтвердили, что у их кошек шевелятся уши, если к ним обращаться, однако все равно продолжают игнорировать.

"В их защиту можно сказать, что если бы кто-то постоянно звал вас по имени без причины, вы бы тоже начали его игнорировать", - отметил один из пользователей.

По словам другого комментатора, это показывает большую разницу между кошками и собаками.

"Мне кажется, что собака - это ребенок, кошка - это подросток. Я почти уверен, что мой подросток узнает мой голос, но в 90% случаев предпочитает ничего не делать. Так же, как мои кошки", - подытожил он.

